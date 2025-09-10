Ba Lan lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái của Nga

Quân đội Ba Lan cho biết đã bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận của mình trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tổ chức cuộc họp bất thường với các quan chức quân sự và dịch vụ khẩn cấp, sau các vụ vi phạm không phận Ba Lan trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, ngày 10/9/2025. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Ba Lan tuyên bố quân đội nước này đã chặn một số máy bay không người lái trong các cuộc không kích của Nga vào Ukraine, mô tả sự cố này là hành vi vi phạm không phận quốc gia “chưa từng có tiền lệ”. Moscow vẫn chưa bình luận về cáo buộc này, và Warsaw vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã viết trên X vào sáng 10/9 rằng các lực lượng vũ trang Ba Lan đã phát động một chiến dịch để đáp trả “nhiều lần vi phạm không phận Ba Lan” và vũ khí phòng thủ đã được sử dụng để chống lại các vật thể này.

“Tôi đã thông báo cho Tổng thư ký NATO về tình hình hiện tại và các hành động mà chúng tôi đã thực hiện đối với các vật thể vi phạm không phận của chúng tôi”, Thủ tướng Ba Lan giải thích trong một bài đăng riêng. Ông cho biết vẫn “liên lạc thường xuyên” với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Bộ trưởng Quốc phòng Władyslaw Kosiniak-Kamysz.

Theo Warsaw, các hệ thống radar của Ba Lan và đồng minh đã theo dõi “hàng chục vật thể” trong sự cố. Những vật thể bị coi là mối đe dọa đã bị “vô hiệu hóa”, với một số máy bay không người lái bị nghi ngờ đã bị bắn hạ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành để xác định vị trí các mảnh vỡ.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng kêu gọi người dân ở các khu vực phía đông Podlaskie, Mazowieckie và Lubelskie ở trong nhà trong khi các hoạt động ứng phó của quân đội vẫn tiếp tục.

“Đây là một hành vi vi phạm không phận chưa từng có tiền lệ và là một mối đe dọa thực sự”, quân đội cho biết trong một tuyên bố. Vụ vi phạm được báo cáo diễn ra trong bối cảnh có thông tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở miền tây và miền trung Ukraine trong đêm, với các vụ nổ được báo cáo ở Kiev, Rovno, Vinnitsa và Lviv.

Theo RT, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga.

Sự cố này diễn ra sau thông báo của Ba Lan rằng họ sẽ đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Belarus vào cuối tuần này, với lý do lo ngại về an ninh liên quan đến các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới giữa Nga và Belarus gần biên giới của họ. Warsaw đã huy động hàng chục nghìn quân cho các cuộc tập trận của NATO, trong khi Minsk cam kết theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận và ứng phó với bất kỳ “dấu hiệu xâm lược” nào.

TD (theo RT, Reuters, CNN)