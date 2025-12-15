Pháp yêu cầu hoãn ký kết hiệp định thương mại EU-Mercosur

Ngày 15/12, Pháp đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hoãn thời hạn ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), cho rằng các điều kiện hiện chưa đủ chín muồi để các quốc gia thành viên tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn, trong bối cảnh Paris tiếp tục phản đối thỏa thuận ở hình thức hiện tại do lo ngại tác động đối với nông nghiệp châu Âu.

Người dân tham gia cuộc biểu tình do nông dân Pháp và Liên đoàn nông dân tổ chức để phản đối thỏa thuận thương mại tự do EU-Mercosur. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Sebastien Lecornu, Paris cho rằng các điều kiện hiện chưa chín muồi để các quốc gia thành viên EU tiến hành bỏ phiếu thông qua hiệp định. Tuyên bố nêu rõ. “Pháp đề nghị đẩy lùi các mốc thời gian để tiếp tục làm việc nhằm đạt được những biện pháp bảo hộ chính đáng cho nông nghiệp châu Âu của chúng ta.”

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến ​​sẽ đến Brazil vào ngày 15/12 (giờ địa phương) để đàm phán nhằm hoàn tất hiệp định mang tính bước ngoặt với khối Mercosur, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Tuy nhiên, trước đó Brussels cần nhận được sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU.

Tuyên bố từ Paris nêu rõ: “Với việc hội nghị thượng đỉnh Mercosur dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tới, rõ ràng trong bối cảnh này, các điều kiện chưa được đáp ứng để bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu về việc cho phép ký kết thỏa thuận”.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure đã nêu rõ sự phản đối của Pháp. Ông Roland nói: “Như hiện tại, thỏa thuận này đơn giản là không thể chấp nhận được”. Theo ông Roland, việc bảo đảm các điều khoản bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả là một trong ba điều kiện then chốt mà Pháp đặt ra trước khi chấp thuận hiệp định. Hai điều kiện còn lại là yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tương đương với những gì nông dân EU phải tuân thủ và thiết lập các biện pháp “kiểm soát nhập khẩu”. Ông Lescure nhấn mạnh: “Cho đến khi chúng tôi nhận được sự đảm bảo về ba điểm này, Pháp sẽ không chấp nhận thỏa thuận”.

Theo các nguồn tin của EU, các quốc gia châu Âu dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại này từ ngày 16 đến 19/12. Nếu được phê chuẩn, hiệp định EU–Mercosur sẽ tạo ra một thị trường chung với 722 triệu dân. Nông dân ở Pháp và một số quốc gia châu Âu cho rằng điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh do các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn, điều mà họ lo ngại có thể gây bất ổn cho các ngành công nghiệp thực phẩm vốn đã mong manh của “Lục địa già”.

Lê Hà.

Nguồn: Arab News