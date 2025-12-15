Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Pháp yêu cầu hoãn ký kết hiệp định thương mại EU-Mercosur

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/12, Pháp đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hoãn thời hạn ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), cho rằng các điều kiện hiện chưa đủ chín muồi để các quốc gia thành viên tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn, trong bối cảnh Paris tiếp tục phản đối thỏa thuận ở hình thức hiện tại do lo ngại tác động đối với nông nghiệp châu Âu.

Pháp yêu cầu hoãn ký kết hiệp định thương mại EU-Mercosur

Ngày 15/12, Pháp đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hoãn thời hạn ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), cho rằng các điều kiện hiện chưa đủ chín muồi để các quốc gia thành viên tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn, trong bối cảnh Paris tiếp tục phản đối thỏa thuận ở hình thức hiện tại do lo ngại tác động đối với nông nghiệp châu Âu.

Pháp yêu cầu hoãn ký kết hiệp định thương mại EU-Mercosur

Người dân tham gia cuộc biểu tình do nông dân Pháp và Liên đoàn nông dân tổ chức để phản đối thỏa thuận thương mại tự do EU-Mercosur. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Sebastien Lecornu, Paris cho rằng các điều kiện hiện chưa chín muồi để các quốc gia thành viên EU tiến hành bỏ phiếu thông qua hiệp định. Tuyên bố nêu rõ. “Pháp đề nghị đẩy lùi các mốc thời gian để tiếp tục làm việc nhằm đạt được những biện pháp bảo hộ chính đáng cho nông nghiệp châu Âu của chúng ta.”

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến ​​sẽ đến Brazil vào ngày 15/12 (giờ địa phương) để đàm phán nhằm hoàn tất hiệp định mang tính bước ngoặt với khối Mercosur, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Tuy nhiên, trước đó Brussels cần nhận được sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU.

Tuyên bố từ Paris nêu rõ: “Với việc hội nghị thượng đỉnh Mercosur dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tới, rõ ràng trong bối cảnh này, các điều kiện chưa được đáp ứng để bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu về việc cho phép ký kết thỏa thuận”.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure đã nêu rõ sự phản đối của Pháp. Ông Roland nói: “Như hiện tại, thỏa thuận này đơn giản là không thể chấp nhận được”. Theo ông Roland, việc bảo đảm các điều khoản bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả là một trong ba điều kiện then chốt mà Pháp đặt ra trước khi chấp thuận hiệp định. Hai điều kiện còn lại là yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tương đương với những gì nông dân EU phải tuân thủ và thiết lập các biện pháp “kiểm soát nhập khẩu”. Ông Lescure nhấn mạnh: “Cho đến khi chúng tôi nhận được sự đảm bảo về ba điểm này, Pháp sẽ không chấp nhận thỏa thuận”.

Theo các nguồn tin của EU, các quốc gia châu Âu dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại này từ ngày 16 đến 19/12. Nếu được phê chuẩn, hiệp định EU–Mercosur sẽ tạo ra một thị trường chung với 722 triệu dân. Nông dân ở Pháp và một số quốc gia châu Âu cho rằng điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh do các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn, điều mà họ lo ngại có thể gây bất ổn cho các ngành công nghiệp thực phẩm vốn đã mong manh của “Lục địa già”.

Lê Hà.

Nguồn: Arab News

Tin liên quan:
  • Pháp yêu cầu hoãn ký kết hiệp định thương mại EU-Mercosur
    Ủy ban châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-MERCOSUR

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 3/9, Ủy ban châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU)–MERCOSUR với các nước Mỹ Latinh đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên phê chuẩn thỏa thuận nhằm hình thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 700 triệu người tiêu dùng.

Từ khóa:

#Thỏa thuận #Hiệp định thương mại tự do #Liên minh châu âu #Nông nghiệp #Thị trường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật quốc phòng trị giá kỷ lục 901 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, kết hợp các ưu tiên an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump với những điều khoản nhằm tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, đặc biệt trong...
Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ...
Một đích đến, nhiều lối rẽ

Một đích đến, nhiều lối rẽ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh