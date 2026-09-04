Ba Lan hạn chế bay dọc biên giới phía Đông để tăng cường phòng thủ không phận

Ngày 3/9, Ba Lan cho biết, sẽ thiết lập vùng hạn chế tạm thời đối với các chuyến bay tầm thấp dọc biên giới phía Đông, nhằm tăng khả năng phản ứng của hệ thống phòng không trước các nguy cơ phát sinh từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Ba Lan sẽ hạn chế các chuyến bay ở độ cao thấp tại các khu vực phía Đông. Ảnh: UA.News.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo, thiết lập vùng hạn chế tạm thời tại khu vực phía Đông, với phạm vi từ mặt đất lên độ cao khoảng 3.000m. Biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh không phận Ba Lan trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Theo thông báo, vùng hạn chế sẽ có hiệu lực từ ngày 10/9 đến 9/12. Các chuyến bay chở khách hoạt động ở độ cao lớn hơn sẽ không bị ảnh hưởng. Giới chức Ba Lan cho biết việc hạn chế nhằm tạo điều kiện để các lực lượng tham gia hệ thống phòng không có đủ không gian hoạt động và phản ứng nhanh trước những mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời hạn chế tối đa tác động đối với hàng không dân dụng.

Truyền thông Ba Lan cho biết vùng hạn chế mới dự kiến thay thế một số biện pháp kiểm soát trước đây và có thể áp dụng lệnh cấm đối với các chuyến bay qua khu vực vào ban đêm. Theo quy định của Ba Lan, các biện pháp hạn chế không phận tạm thời có thể được duy trì trong thời gian tối đa 3 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh: AP.

Động thái trên được công bố cùng thời điểm Ba Lan có kế hoạch sẽ mở rộng các biện pháp bảo vệ không phận. Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, Warsaw đang tăng cường hoạt động của lực lượng không quân, trong đó có các máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng, nhằm ứng phó với những nguy cơ an ninh gia tăng tại khu vực biên giới phía Đông. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho rằng các diễn biến trong những tuần gần đây cho thấy những hành động mà Warsaw coi là khiêu khích từ Nga có thể diễn ra dưới nhiều hình thức và tạo ra nguy cơ tại những khu vực trước đây được đánh giá là tương đối an toàn.

Ba Lan hiện tiếp tục theo dõi sát tình hình dọc biên giới phía Đông, đồng thời tăng cường các hệ thống phản ứng nhanh nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trên toàn lãnh thổ.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu

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