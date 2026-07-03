Atpro nhà cung cấp cảm biến gió cho công nghiệp 4.0

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại cảm biến gió đến từ nhiều thương hiệu khác nhau với đa dạng mẫu mã, tính năng và mức giá. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kết nối tự động hóa, độ ổn định cao và khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp, doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Tại Việt Nam, ATPro Corp là nhà cung cấp cảm biến gió cho Công nghiệp 4.0 được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ sản phẩm chất lượng, hỗ trợ kết nối PLC, SCADA, IoT và khả năng ứng dụng hiệu quả trong nhà máy, điện gió, quan trắc môi trường cùng nhiều hệ thống tự động hóa hiện đại.

Vai trò của cảm biến gió trong Công nghiệp 4.0

Cảm biến gió

Cảm biến gió đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa giám sát môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống công nghiệp. Thiết bị giúp thu thập dữ liệu tốc độ và hướng gió theo thời gian thực, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát điều kiện môi trường, đảm bảo an toàn thiết bị và tối ưu hoạt động sản xuất.

Cảm biến gió hiện nay có thể kết nối trực tiếp với PLC, SCADA, HMI và nền tảng IoT thông qua các chuẩn truyền thông như RS485 Modbus RTU, cho phép giám sát từ xa và lưu trữ dữ liệu tự động. Trong các nhà máy, thiết bị được ứng dụng để kiểm soát hệ thống thông gió, giám sát cần cẩu, cảnh báo gió mạnh và hỗ trợ vận hành an toàn tại khu vực ngoài trời.

Hướng đến hệ sinh thái IoT và Smart Factory

Điểm khác biệt của ATPro Corp không chỉ nằm ở việc cung cấp thiết bị cảm biến chất lượng cao mà còn ở khả năng xây dựng giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp theo định hướng IoT và Smart Factory. Các dòng cảm biến của ATPro có thể dễ dàng tích hợp vào hệ thống SCADA, kết nối nền tảng IoT và đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý trung tâm.

ATPro Corp triển khai hệ thống quan trắc môi trường gồm thiết bị phần cứng và phần mềm quản lý

Giải pháp của ATPro hỗ trợ giám sát tập trung nhiều khu vực, lưu trữ và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời cho phép thiết lập cảnh báo tự động khi thông số vượt ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mở rộng hệ thống để hỗ trợ điều khiển thông minh, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất.

Top các dòng cảm biến gió bán chạy tại ATPro Corp

Các dòng cảm biến gió bán chạy tại ATPro

RK120-01C – Bộ cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió

Đây là dòng cảm biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho hệ thống điện gió, nhà máy và quan trắc môi trường. Thiết bị đo đồng thời tốc độ và hướng gió với độ chính xác cao, hỗ trợ giao tiếp RS485 Modbus RTU, 4-20mA và dễ dàng tích hợp với PLC, SCADA. Thiết kế chống nước, chống ăn mòn giúp hoạt động ổn định ngoài trời trong thời gian dài.

RK150-01 – Bộ đo tốc độ gió cho cần trục tháp

RK150-01 là giải pháp chuyên dụng cho công trình xây dựng, cẩu trục và khu vực làm việc trên cao. Thiết bị có dải đo 0–60m/s, tích hợp cảnh báo âm thanh và đèn báo khi gió vượt ngưỡng an toàn, hỗ trợ đảm bảo an toàn vận hành trong điều kiện thời tiết xấu.

RK110-02 – Cảm biến hướng gió chất lượng cao

Thiết bị chuyên dùng để xác định hướng gió trong các trạm khí tượng, hệ thống quan trắc môi trường và điện gió. RK110-02 có thiết kế chắc chắn, khả năng chống bụi và chống nước tốt, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp và ngoài trời.

RK100-02 – Cảm biến đo tốc độ gió RS485 Modbus RTU

Là một trong những sản phẩm bán chạy tại ATPro, Cảm biến tốc độ gió RK100-02 nổi bật với khả năng đo tốc độ gió chính xác, phản hồi nhanh và kết nối ổn định qua RS485 Modbus RTU. Thiết bị phù hợp cho nhà máy, điện gió, trạm thời tiết và hệ thống giám sát môi trường tự động.

ATPro – Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Là doanh nghiệp hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, ATPro Corp không chỉ cung cấp thiết bị cảm biến mà còn triển khai giải pháp tổng thể phù hợp với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và năng lực triển khai thực tế, ATPro Corp đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa và giám sát công nghiệp.

ATPro không ngừng nâng cấp công nghệ, tối ưu giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng nhằm mang đến cho khách hàng hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và dễ mở rộng trong tương lai.

Trong thời đại dữ liệu và tự động hóa lên ngôi, cảm biến gió không còn là thiết bị phụ trợ mà đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái quản lý thông minh. Với giải pháp từ ATPro, doanh nghiệp chủ động kiểm soát môi trường vận hành, nâng cao an toàn và tối ưu hiệu quả sản xuất theo định hướng Công nghiệp 4.0.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng Điện thoại: 028.3842.5001 Email: info@atpro.com.vn Website: www.atpro.com.vn

Quang Trung