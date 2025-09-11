ASEAN thông qua Kế hoạch hành động về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 10/9, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 19 về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC-19) đã thông qua Kế hoạch hành động về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035, như một khuôn khổ để giải quyết các thách thức tội phạm xuyên quốc gia trong thập kỷ tới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh kỷ niệm cùng Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim (giữa) và các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thành Trung/TTXVN)

Theo Bộ Nội vụ Malaysia, quyết định này phản ánh cam kết chung của ASEAN trong việc theo kịp bối cảnh các mối đe dọa ngày càng phức tạp và tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực.

Ngoài ra, hội nghị đã thông qua Nhóm công tác của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống Tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) về phòng chống rửa tiền, một nền tảng mới nhằm tăng cường các nỗ lực của khu vực trong việc giải quyết tội phạm tài chính.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định Lộ trình hợp tác quản lý biên giới ASEAN cũng đã được thông qua, nhằm tinh giản hợp tác liên ngành về các vấn đề nhập cư và kiểm soát biên giới.

Tại phiên họp, các nước đã thống nhất ủng hộ sáng kiến của Việt Nam đề xuất thông qua “Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã” tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, dự kiến diễn ra tại Malaysia vào tháng 10/2025.

Một số tuyên bố quan trọng cũng đã được công bố, trong đó có Tuyên bố Melaka về Chống tội phạm xuyên quốc gia và các tuyên bố ASEAN về chống buôn người, cũng như tội phạm mạng và gian lận trực tuyến, các nỗ lực chống rửa tiền, tăng cường hợp tác trong việc bắt giữ tội phạm bỏ trốn...

Hội nghị cũng nhất trí gia hạn một số kế hoạch hành động nhằm chống chủ nghĩa cực đoan và phối hợp các hành động liên ngành và xuyên biên giới để giải quyết mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong khu vực ASEAN.

Tuyên bố chung của hội nghị nhấn mạnh AMMTC không chỉ đánh giá những thành tựu của thập kỷ qua mà còn mở ra một chương mới và toàn diện hơn, thể hiện quyết tâm của khu vực trong việc duy trì vị thế tiên phong trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục là thách thức lớn đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng đã đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, được các nước ghi nhận đánh giá cao.

Theo đó, các nước cần tích cực hợp tác trao đổi thông tin, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN; Xây dựng cơ chế phối hợp điều tra chung, đấu tranh chuyên án chung để nâng cao hiệu quả đấu tranh; Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ trong phòng, chống tội phạm; Sớm xây dựng dữ liệu chung trong ASEAN phục vụ hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc gặp bên lề với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước chủ nhà Malaysia Saifuddin Nasution Ismail, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Lee Jin Soo và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Chí Trung để trao đổi hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong thời gian tới.

Sau cuộc gặp, Bộ Nội vụ Malaysia ra tuyên bố cho biết cả hai bên tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh thông qua Biên bản ghi nhớ xuyên biên giới (MoU) giữa Malaysia và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng.

Malaysia cũng đang trong quá trình gia nhập Công ước Budapest về Tội phạm mạng và sẽ chính thức ký Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10 tới./.

Theo TTXVN