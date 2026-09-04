Armenia không từ bỏ luật khởi động tiến trình gia nhập EU

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mới đây khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ đạo luật về việc khởi động tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), được Quốc hội Armenia thông qua trước đó.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Primeminister.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Yerevan, ông Pashinyan cho biết đạo luật phản ánh ý nguyện của người dân Armenia. Khi được hỏi về khả năng Armenia từ bỏ đạo luật này, ông trả lời rằng điều đó “không thể xảy ra”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Armenia và Nga tiếp tục xuất hiện những khác biệt liên quan đến định hướng hội nhập của Yerevan. Theo truyền thông, trong cuộc gặp với Thủ tướng Pashinyan tại Bishkek, Kyrgyzstan mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Armenia thông qua đạo luật nói trên đồng nghĩa với việc nước này rời Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), đồng thời cho rằng Yerevan cần sớm xác định lựa chọn để Moscow có cơ sở định hình quan hệ với Armenia trong tương lai.

Trước đó, ông Putin từng cho rằng Armenia cần sớm tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU hay tiếp tục ở lại EAEU. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết đã triệu hồi đại sứ tại Armenia về nước để tham vấn liên quan đến định hướng tăng cường quan hệ của Yerevan với EU.

Armenia không từ bỏ luật khởi động tiến trình gia nhập EU. Ảnh: caspianpost.

Armenia là thành viên EAEU cùng Nga, Kazakhstan, Belarus và Kyrgyzstan. Tháng 3/2025, Quốc hội Armenia thông qua đạo luật về khởi động tiến trình gia nhập EU và Tổng thống Vahagn Khachaturyan ký ban hành vào tháng 4 cùng năm.

Thủ tướng Pashinyan nhiều lần khẳng định Armenia sẽ thúc đẩy quan hệ với EU nhưng vẫn duy trì tư cách thành viên EAEU. Nếu trong tương lai phải lựa chọn giữa hai bên, ông cho biết quyết định cuối cùng sẽ do người dân Armenia đưa ra.

Hồi cuối tháng 6, ông Medvedev đã cảnh báo việc Armenia cắt giảm hoặc chấm dứt các mối quan hệ truyền thống với Nga có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với người dân nước này. Theo ông, EU không tính đến những tác động kinh tế và xã hội mà Armenia có thể phải đối mặt nếu thay đổi căn bản chính sách đối ngoại sau nhiều thập kỷ duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua