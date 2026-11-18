Somalia cáo buộc UAE can thiệp vào công việc nội bộ

Tin liên quan: UAE bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công vào Iran

Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, trong đó có việc thiết lập các căn cứ quân sự và ký thỏa thuận khai thác cảng biển mà không được chính quyền liên bang chấp thuận.

Phát biểu trên truyền hình ngày 17/11, ông Mohamud cho biết lực lượng UAE đang hoạt động bên ngoài khuôn khổ an ninh quốc gia do chính quyền Mogadishu quản lý. Nhà lãnh đạo Somalia mô tả những hành động này là sự can thiệp trắng trợn, xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Mohamud cũng cáo buộc UAE ký các thỏa thuận liên quan đến ba cảng Berbera, Bosaso và Kismayo mà không thông qua chính phủ liên bang. Các cảng này lần lượt nằm tại Somaliland, Puntland và Jubaland – những khu vực có nhiều bất đồng với chính quyền Mogadishu về phân chia quyền hạn trong hệ thống liên bang Somalia.

Ngoài ra, ông Mohamud cho rằng Abu Dhabi tài trợ cho các hoạt động gây chia rẽ chính trị tại Somalia và có vai trò trong việc Israel công nhận Somaliland. Khu vực này tuyên bố độc lập từ năm 1991 nhưng chưa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi, trong khi Somalia vẫn coi đây là một bộ phận lãnh thổ của mình. Tổng thống Somalia còn cáo buộc UAE sử dụng cảng Berbera hồi tháng 1 để đưa một thủ lĩnh lực lượng dân quân đang lẩn trốn khỏi Yemen mà không có sự đồng ý của Mogadishu.

Trước đó, Somalia đã hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận với UAE trong năm nay, đồng thời đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự và máy bay vận tải của nước này. Tuy nhiên, ông Mohamud khẳng định Mogadishu vẫn sẵn sàng xây dựng quan hệ với Abu Dhabi trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ Somalia - UAE nhiều lần trải qua căng thẳng. Năm 2018, giới chức Somalia thu giữ 9,6 triệu USD trên một máy bay của UAE tại sân bay Mogadishu. Abu Dhabi phản đối quyết định này, cho rằng số tiền được sử dụng để hỗ trợ quân đội Somalia và các học viên quân sự. Sau vụ việc, UAE chấm dứt nhiệm vụ huấn luyện quân sự tại Somalia và bác bỏ cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Thanh Hằng