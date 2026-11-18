Mỹ thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ và quốc phòng với các nước Đông Nam Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy mở rộng hợp tác với các nước Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, công nghệ đến quốc phòng và năng lượng. Các động thái này được thể hiện qua các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Thái Lan, Philippines và Singapore bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila (Philippines).

Ngày 17/11, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Manila, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại Đối ứng (ART), tạo cơ sở để hai nước tiếp tục hoàn thiện một thỏa thuận thương mại song phương trong thời gian tới.

Theo nội dung được phía Mỹ công bố, Thái Lan cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, giảm các rào cản phi thuế quan và tăng nhập khẩu nông sản Mỹ khoảng 2,6 tỷ USD. Thủ tướng Anutin đánh giá tuyên bố chung sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tiến tới ký hiệp định chính thức.

Về công nghệ, Singapore và Mỹ nhất trí duy trì hợp tác, bảo đảm doanh nghiệp Singapore tiếp cận ổn định với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc trao đổi ngày 17/11, sau khi Washington áp dụng yêu cầu cấp phép mới đối với xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Hai bên cam kết duy trì hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn việc chuyển hướng hàng hóa trái phép.

Trong khi đó, tại cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 18/11 ở Manila, ông Trump cho biết Mỹ đang mở rộng hợp tác quốc phòng với Philippines, trong đó đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD. Hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác xây dựng dự án điện hạt nhân dân sự tại Philippines và xuất khẩu khí tự nhiên từ bang Alaska của Mỹ. Ông Trump khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đang ở giai đoạn tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng những vấn đề tại Biển Đông sẽ được giải quyết.

Các động thái trên cho thấy Mỹ đang thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường kiểm soát việc tiếp cận và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng.

Minh Phương