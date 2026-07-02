Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển chậm với tốc độ 20km/h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây (lúc 13 giờ ngày 2/7 là hướng Tây Tây Bắc) di chuyển chậm hơn với tốc độ 20km/h.

Theo đó, hồi 19 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 19 giờ ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 19 giờ ngày 4/7, bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh. Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.Trên đất liền, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm./.

Theo TTXVN