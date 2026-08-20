Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Thanh Hóa có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông, mưa lớn xảy ra ở khu vực Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Lúc 13 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 5-10km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 21/8, tâm bão trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 22/8, tâm bão trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, có khả năng suy yếu dần.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão đi chậm theo hướng Tây với tốc độ từ 3-5km/h, cường độ có khả năng suy yếu xuống cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Từ chiều tối nay (20/8), vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ chiều tối 20/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Hóa Quỳ; Công Chính, Mậu Lâm, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Thọ...

NM