Hoàn thiện phương án thiết kế, công khai rộng rãi dự án kè biển Hải Tiến

Sáng 20/8, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về tiến độ Dự án Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến có tổng chiều dài 2,96km, tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn 2 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến. Dự án nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra năm 2025, có ý nghĩa quan trọng đối với các địa phương nêu trên cũng như cả tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến dự hội nghị.

Theo báo cáo của các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, hiện nay nhà thầu đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị tại hiện trường, tập trung đẩy nhanh tiến độ đúc các cấu kiện bê tông, thi công hàng rào bảo vệ, đường công vụ và các hạng mục phục vụ công tác bơm cát vào đê quây - ống địa kỹ thuật.

Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng dự án được hoàn thiện, phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng được ký kết, nhà thầu sẽ triển khai thi công các hạng mục công trình.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, dự án đang được triển khai theo kế hoạch và tiến độ đề ra. UBND các xã đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác giải ngân vốn đầu tư theo quy định.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Tiến báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày các giải pháp khắc phục khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp khắc phục bằng hình thức cấu kiện bậc thang nhằm ổn định thủy lực, chiết giảm sóng tràn tối đa, tạo cảnh quan và thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận bãi biển. Đây là giải pháp đã được kiểm chứng thực tế tại các bãi biển ở Huế và Hội An (Đà Nẵng)...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh, địa phương và đơn vị thi công đã tập trung làm rõ nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư, phương án tổ chức thi công, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân cũng như các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, đây là công trình cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí yêu cầu hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế; đồng thời công khai rộng rãi để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp và tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan và công tác triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh rà soát, xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/8/2026 để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với các đơn vị thi công, cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong suốt quá trình thi công, đặc biệt trong mùa mưa, bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và giải trình đầy đủ các nội dung liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng, tạo cơ sở để dự án được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp bách về bảo vệ bờ biển, bảo đảm an toàn dân sinh và thúc đẩy phát triển du lịch Hải Tiến trong thời gian tới.

Lê Hợi