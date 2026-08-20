Cảnh báo lũ quét trên địa bàn 33 xã trong 6 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Trong 24 giờ (từ 5 giờ ngày 19/8 đến 5 giờ ngày 20/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hoá đến Quảng Trị và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Nghệ An từ 50-70mm, có nơi trên 120mm; Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 20-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường; trong đó có nhiều xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Hóa Quỳ, Như Thanh, Thắng Lộc; Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Công Chính, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Như Xuân, Phú Xuân, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Phú, Yên Thọ. (Danh sách chi tiết)

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

NM