Ánh đèn Giáng sinh trở lại Bethlehem, thắp lên hy vọng cho người Palestine

Trong hai năm qua, xung đột ở Gaza và các cuộc tấn công thường xuyên tại Bethlehem và nhiều thành phố Bờ Tây đã khiến người Palestine chịu nhiều tổn thất, buộc các lễ mừng Giáng sinh công cộng phải tạm dừng. Tuy nhiên, tối 6/12, không khí hy vọng đã trở lại khi người dân tập trung về Quảng trường Manger ở Bethlehem để chứng kiến cây thông Giáng sinh được thắp sáng lần đầu kể từ năm 2022.

Lễ Giáng sinh trở lại với Bethlehem sau hai năm xung đột Gaza. Ảnh: Reuters.

Các hoạt động Giáng sinh đã trở lại tại Bethlehem sau hai năm bị gián đoạn bởi chiến sự ở Gaza, đánh dấu bước chuyển mình thận trọng của thành phố được xem là nơi Chúa Jesus chào đời trong bối cảnh kinh tế - xã hội kiệt quệ. Thành phố thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng hy vọng dòng khách hành hương sẽ nối lại sau thời gian dài suy giảm.

Thị trưởng thành phố Bethlehem, ông Maher Nicola Canawati cho biết, mục tiêu của các loạt động này là thắp lại tinh thần Giáng sinh và gửi thông điệp rằng người Palestine hướng tới hòa bình và cuộc sống bình thường.

Tối ngày 6/12, đông đảo người dân tập trung tại Quảng trường Manger dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh, chứng kiến cây thông lớn được thắp sáng gần địa điểm được tin là nơi Chúa Jesus sinh ra. Chính quyền thành phố cho biết lượng khách tháng 11 là cao nhất kể từ khi chiến sự nổ ra và công suất phòng khách sạn dịp Giáng sinh dự kiến đạt khoảng 70%. Dù vậy, số du khách quốc tế vẫn thấp và quy mô lễ hội còn cách xa những năm trước.

Người dân cho biết việc qua lại giữa các thành phố trở nên khó khăn do hệ thống trạm kiểm soát dày đặc. Nhiều lao động phải đi vòng hàng giờ để đến nơi làm việc. Dẫu vậy, nhiều cư dân vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan. Tại quảng trường trung tâm, trẻ em nô đùa giữa các gian hàng, còn âm thanh nhạc Giáng sinh hòa lẫn giai điệu Arab tạo nên không khí đón mừng lễ hội. Một số người cho rằng, lễ hội không chỉ dành cho cộng đồng Thiên Chúa giáo mà là biểu tượng của sự sống chung trong vùng đất có ba tôn giáo cùng tồn tại.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.