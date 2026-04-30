Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

(Baothanhhoa.vn) - Các đối tượng được xác định đã sử dụng động vật mắc bệnh, dịch bệnh để giết mổ, chế biến, đưa ra thị trường tiêu thụ, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan Công an.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1984), trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 con lợn đã được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg và 8 con lợn sống đang nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu mắc bệnh.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chiến khai nhận dù phát hiện lợn có biểu hiện bệnh (bỏ ăn, di chuyển chậm chạp) nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường tiêu thụ.

Không dừng lại ở đó, Chiến còn mua thêm 8 con lợn bệnh với giá rẻ nhằm mục đích giết mổ, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định số lợn bệnh trên được Chiến mua từ Lê Văn Trung (sinh năm 1982), trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc. Dù biết rõ lợn bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Nguồn gốc số lợn này được xác định từ Nguyễn Khắc Nguyên (sinh năm 1966), trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa. Nguyên là người chăn nuôi nhưng khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh đã không khai báo với chính quyền địa phương mà tìm cách bán tháo nhằm tránh thiệt hại.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ 384,5kg thịt lợn và tiêu hủy toàn bộ 8 con lợn nhiễm bệnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Thanh Hóa

#công an tỉnh Thanh Hóa #xã Hoằng Lộc #dịch tả lợn Châu Phi #Cơ quan cảnh sát điều tra #Lực lượng chức năng #phòng Cảnh sát kinh tế #Chính quyền địa phương #thị trường tiêu thụ #Khởi tố vụ án hình sự #Mắc bệnh

