Ăn gì ở Huế? Gợi ý 10 món đặc sản Huế ngon vừa ăn vừa mua về làm quà

Nếu bạn có dịp ghé thăm Huế đừng chỉ mải mê tham quan cung điện, lăng tẩm hay nghe ca trù trên sông Hương mà bỏ lỡ thiên đường ẩm thực Huế. Không chỉ nổi tiếng với những món ăn tinh tế, cầu kỳ, tuyệt vời hơn nữa là ẩm thực Huế có nhiều món bạn vừa có thể thưởng thức tại chỗ, vừa mua đặc sản Huế làm quà cho người thân, bạn bè.

Ăn gì ở Huế? – Thưởng thức trọn vẹn hương vị cố đô

Nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ đến kinh thành cổ kính, sông Hương thơ mộng hay nhã nhạc cung đình. Nhưng với những ai yêu ẩm thực, Huế còn là “thiên đường món ngon”, nơi từng món ăn là một tác phẩm nghệ thuật mang hồn cốt văn hóa xứ kinh kỳ.

Top 5 món ngon nhất định phải thưởng thức ngay khi đến Huế

Giữa lòng cố đô cổ kính, những món ăn bình dị lại mang đậm hơi thở văn hóa. Đây là 5 món đặc sản Huế xứng đáng có mặt trong danh sách “phải thử một lần trong đời”.

1. Bánh bèo – nậm – lọc

Nếu bún bò là món chính trứ danh thì bánh bèo – bánh nậm – bánh lọc chính là “bộ ba quyền lực” trong thế giới ăn vặt Huế, được mệnh danh là “tam bảo” của ẩm thực cung đình thu nhỏ.

- Bánh bèo mềm mịn, nhân tôm chấy.

- Bánh nậm gói lá chuối, nhân tôm thịt mặn mà.

- Bánh lọc dai dai với nhân tôm rim, thịt ba chỉ.

Bánh Huế - Ẩm thực truyền thống hấp dẫn du khách

Gợi ý địa điểm:

- Bánh bột lọc Huế Bà Vân - Thương hiệu uy tín bán bánh lọc Huế ngon, được khách hàng đánh giá tốt nhất. Chuyên bánh lọc, bánh nậm, bánh ít và đặc sản Huế làm quà.

- Website: https://banhlochuebavan.com/

- Địa chỉ: 106B Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế.

2. Bún bò Huế

Đến Huế mà chưa ăn bún bò thì coi như... mới đi nửa chuyến! Là “đại diện quốc dân” của ẩm thực Huế, bún bò Huế được yêu thích không chỉ ở địa phương mà còn khắp ba miền.

Bún bò Huế - Món ngon nhất định phải thử

Đây không chỉ là món ngon – mà là niềm tự hào ẩm thực được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gợi ý địa điểm:

- Quán Bún bò Mệ Kéo – 20 Bạch Đằng

- Bún bò Huế O Cương Chú Điệp – 6 Trần Thúc Nhẫn

3. Cơm hến/bún hến

Món ăn bình dân nhưng lại chứa đựng tinh hoa ẩm thực xứ Huế. Cơm hến/bún hến gồm cơm/bún trộn với hến xào, tóp mỡ, đậu phộng, rau thơm, bánh tráng nướng và nước hến chan kèm. Vị cay, mặn, ngọt, bùi, giòn... hòa quyện làm nên hương vị rất riêng.

Gợi ý địa điểm:

- Quán cơm hến Hoa Đông – 64/7 Ưng Bình, Vỹ Dạ

- Cơm hến Mệ Vân – 17 Hàn Mặc Tử

4. Bánh canh Nam Phổ

Xuất phát từ làng Nam Phổ, cách trung tâm Huế khoảng 10km, bánh canh Nam Phổ là món ăn chiều dân dã nhưng đầy cuốn hút. Sợi bánh mềm dai được làm từ bột gạo và bột lọc (tỉ lệ 3:1), chan cùng nước dùng sánh mịn nấu từ tôm và thịt ba chỉ. Vị ngọt thanh, béo nhẹ và hơi cay nơi đầu lưỡi khiến ai ăn một lần là nhớ mãi.

Gợi ý địa điểm:

- Quán Thúy – 16 Phạm Hồng Thái

- Bánh canh Nam Phổ – 374 Chi Lăng

5. Bánh ép Huế

Giản dị nhưng đầy hấp dẫn, bánh ép Huế là món ăn vặt được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Lớp bột lọc được ép mỏng trên khuôn nóng, kẹp cùng trứng, pate hoặc bò khô, nướng lên thơm nức mũi. Khi ăn, cuốn với rau sống, dưa leo và tương ớt cay, vị dai giòn hòa quyện, ăn một miếng là muốn thêm miếng nữa.

Bánh ép - Món ăn vặt vừa ngon vừa rẻ

Gợi ý địa điểm:

- Bánh ép Gia Di – 101 Nhật Lệ

- Bánh ép Huệ - 116 Lê Ngô Cát, tp Huế

Không chỉ ăn ngon tại chỗ, Huế còn có những món đặc sản mang về vừa ý nghĩa vừa đậm chất xứ Huế.

6. Mè xửng Huế

Nhắc đến đặc sản Huế làm quà, mè xửng là cái tên đầu tiên xuất hiện. Mè xửng là kẹo làm từ mạch nha, đường, đậu phộng, mè rang... vừa dẻo vừa bùi, ngọt thanh rất vừa miệng.

Gợi ý thương hiệu uy tín:

- Mè xửng Thiên Hương

7. Tré Huế

Tré Huế là món ngon lên men từ thịt heo, tai heo, tỏi, mè, thính gạo... rồi được gói trong lá ổi – vị chua nhẹ, mặn ngọt hài hòa rất dễ ghiền. Đây là món ăn chơi tuyệt vời và cũng rất hợp làm quà biếu.

Gợi ý nơi mua:

- Nem Chả Tré Đông Ba: Số 25 Đào Duy Từ, Phú Bình

- Cửa Hàng Nem Chả Tré: Số 17 Bà Triệu, Xuân Phú

8. Tôm chua Huế

Một trong những “đặc sản đặc biệt” của Huế, tôm chua lên men với riềng, tỏi, ớt tạo nên hương vị chua cay nồng nàn. Ăn kèm thịt luộc, bánh tráng cuốn rau sống là “hết sảy”.

Đặc sản mắm tôm chua Huế

Gợi ý thương hiệu:

- Tôm chua Thu Sương

- Tôm chua Bà Duệ

- Tôm chua Cung đình

9. Mắm ruốc Huế

Mắm ruốc là “linh hồn” của nhiều món Huế như bún bò, cơm hến. Hương thơm đậm đà, có thể dùng pha chế nước chấm, nấu canh hoặc ướp đồ nướng.

Gợi ý nơi mua:

- Chợ Đông Ba

- Siêu thị đặc sản Huế

10. Trà cung đình Huế

Là loại trà được phối từ nhiều loại thảo mộc: cỏ ngọt, hoa cúc, cam thảo, atiso... có công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngủ ngon. Bao bì đẹp, hương vị dễ uống – rất phù hợp làm quà tặng sức khỏe.

Gợi ý thương hiệu:

- Trà cung đình Đức Phượng

- Trà Tịnh Tâm

Ẩm thực Huế còn vô vàn món ngon khiến du khách “ăn một lần là nhớ mãi". Hy vọng với danh sách 10 món đặc sản Huế ngon – vừa ăn vừa mang về làm quà, bạn sẽ có hành trình ẩm thực trọn vẹn và thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi rời xa miền đất cố đô.

