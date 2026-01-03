Kho Mường chuẩn bị đón khách dịp tết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nghỉ dài ngày, nhu cầu người dân đi du lịch gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch ở thôn Kho Mường, xã Pù Luông đang khẩn trương cải tạo cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp để đón khách.

Các hộ dân làm du lịch tại thôn Kho Mường, xã Pù Luông chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày đầu năm mới có dịp về thôn Kho Mường, được sự chỉ dẫn của người dân trong thôn chúng tôi đến thăm gia đình ông Hà Đình Nếch, một trong những hộ dân làm du lịch ở thôn Kho Mường. Thấy khách đến nhà, ông Nếch tạm gác công việc dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, để trò chuyện với chúng tôi. Chỉ tay về phía ngôi nhà sàn mới được chỉnh trang, sửa chữa, ông Nếch cho biết: 'Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, du khách đến lưu trú và ăn uống tăng lên so với ngày thường. Để đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình tôi tích cực tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; chuẩn bị nguồn thực phẩm dự trữ... để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Qua đó, góp phần giữ gìn uy tín của gia đình, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi về với thôn Kho Mường nói riêng và xã Pù Luông nói chung".

Cũng như gia đình ông Hà Đình Nếch, gia đình ông Lò Văn Nam cũng đang tất bật chuẩn bị điều kiện cần thiết để phục vụ nhu cầu của du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. "Số lượng khách lưu trú, ăn uống tại gia đình tôi ngày càng tăng lên. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngay từ đầu tháng 12/2025, gia đình đã tiến hành sửa chữa phòng lưu trú và mua sắm thêm các thiết bị. Đồng thời phối hợp với các đội văn nghệ chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thái để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của du khách. Ngoài ra, gia đình tôi đã đặt mua dự trữ nguồn thực phẩm sạch do các hộ dân trong thôn sản xuất để phục vụ nhu cầu ăn uống”, ông Lò Văn Nam, thôn Kho Mường chia sẻ.

Theo báo cáo của thôn Kho Mường, năm 2025, thôn đã đón 17.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó, nhiều hộ dân làm các dịch vụ du lịch có việc làm, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, các hộ dân trong thôn đang tất bật trang trí, tu sửa nơi lưu trú và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ nhu cầu du khách đến tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Hà Văn Thào, Trưởng thôn Kho Mường, cho biết: "Khách du lịch đến với Kho Mường vào dịp tết ngoài việc khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, du khách còn cảm nhận được phong tục đón tết của đồng bào dân tộc Thái, thưởng thức những món ăn truyền thống. Vì vậy, thôn Kho Mường đã tuyên truyền, vận động các hộ dân làm du lịch tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho du khách trải nghiệm. Khi du khách cảm thấy yêu vùng đất và con người nơi đây, họ sẽ trở lại Kho Mường. Đây chính là cách để thu hút du khách về thôn Kho Mường".

Hiện nay, thôn Kho Mường có 5 cơ sở lưu trú, homestay phục vụ nhu cầu khách du lịch. Việc phát triển du lịch ở Kho Mường có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện không chỉ ở số lượng du khách đến nơi đây tăng lên, mà người dân đã mạnh dạn đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ du lịch để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, số lượng khách đến với Kho Mường sẽ tăng lên. Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, xã Pù Luông đã tăng cường chỉ đạo các homestay, hộ gia đình xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, xã Pù Luông vận động Nhân dân tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn cho Nhân dân và du khách. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Kho Mường.

Bài và ảnh: Thanh Hương