Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ qua Vòng đàm phán biên giới thứ 25

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/8 đã đồng chủ trì Vòng đàm phán thứ 25 về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.

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Vòng đàm phán thứ 25 về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: The Hindu.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng quan trọng, đồng thời là các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu. Phía Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với New Delhi để tiếp cận quan hệ song phương từ tầm nhìn chiến lược và dài hạn, tăng cường trao đổi, xóa bỏ khác biệt và hướng tới mục tiêu trở thành đối tác cùng thành công, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval khẳng định hai nước là đối tác hợp tác chứ không phải đối thủ cạnh tranh, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của cả hai bên cũng như khu vực Châu Á.

Trước đó cùng ngày, ông Doval cũng đã có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính. Phía Trung Quốc đánh giá cơ chế Đại diện Đặc biệt thiết lập từ năm 2003 tiếp tục đóng vai trò là kênh đàm phán cốt lõi để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và thảo luận các vấn đề chiến lược toàn cầu. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những tín hiệu khởi sắc gần đây như việc khôi phục các chuyến bay thẳng, mở lại hành trình hành hương Kailash Manasarovar và nới lỏng một số hạn chế đầu tư, thương mại.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính.

Ảnh: CGTN.

Chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ diễn ra trong thời điểm nhạy cảm ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại New Delhi. Giới quan sát nhận định kết quả tích cực từ vòng đàm phán này sẽ tạo tiền đề quan trọng cho chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên sau 7 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng hơn giữa hai cường quốc Châu Á.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.