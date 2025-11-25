Ấn Độ và Pháp hợp tác sản xuất vũ khí không đối đất HAMMER

Các công ty sản xuất quốc phòng Bharat Electronics Limited (BEL) của Ấn Độ và Safran Electronics and Defence (SED) của Pháp ngày 24/11 đã ký Thỏa thuận hợp tác liên doanh (JVCA), để sản xuất vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác thông minh tầm xa (HAMMER) dạng đạn module cực kỳ linh hoạt tại Ấn Độ.

Vũ khí không đối đất hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, không bị nhiễu và có thể phóng từ độ cao thấp qua địa hình hiểm trở. Ảnh: Wikipedia.

Việc hợp tác này có ý nghĩa chiến lược, bởi Ấn Độ trước đó đã đặt mua HAMMER từ Pháp thông qua cơ chế mua sắm khẩn cấp vào năm 2020, để trang bị cho tiêm kích Rafale trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở vùng Ladakh. Sau đó, New Delhi cũng lên kế hoạch mua thêm hệ thống này để trang bị cho Rafale và tiêm kích nội địa Tejas.

HAMMER là loại bom lượn dẫn đường chính xác, có tầm bắn lên đến 70 km, thích hợp với bom tiêu chuẩn 250 kg, 500 kg và 1.000 kg. Vũ khí này hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, kháng nhiễu, có thể phóng từ độ cao thấp qua địa hình hiểm trở, khó bị đánh chặn và có khả năng xuyên phá các công trình kiên cố. Thiết kế mô-đun của HAMMER giúp nó dễ dàng thích ứng với nhiều loại máy bay khác nhau.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, liên doanh sẽ được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, với tỷ lệ sở hữu 50:50. Liên doanh sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, cung cấp và bảo trì HAMMER, đáp ứng nhu cầu tác chiến của Không quân và Hải quân Ấn Độ. Mức độ nội địa hóa dự kiến sẽ tăng dần lên 60%, với nhiều linh kiện điện tử, cơ khí và các bộ phận then chốt được sản xuất trong nước.

Việc chuyển giao sản xuất sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, với BEL dẫn đầu khâu lắp ráp cuối cùng, thử nghiệm và đảm bảo chất lượng.

Thỏa thuận này chính thức hóa cam kết mà hai bên đã đưa ra trong khuôn khổ triển lãm Aero India hồi tháng 2 năm nay, khẳng định mong muốn của cả Ấn Độ và Pháp trong việc thiết lập một liên doanh sản xuất vũ khí chiến lược ngay tại Ấn Độ.

Thanh Hằng

Nguồn: The Indian Express