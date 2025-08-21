Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo có khả mang đầu đạn hạt nhân Agni-5

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 20/8, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni 5 bản địa từ Bãi thử tích hợp tại Chandipur, bang miền Đông Odisha.

Ảnh minh họa.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ phóng đã đáp ứng tất cả các thông số vận hành, kỹ thuật và được tiến hành dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược. Kết quả này đánh dấu sự tăng cường đáng kể năng lực răn đe chiến lược của đất nước.

Agni-5 là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển. Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 24 lần tốc độ âm thanh, có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km, có thể vươn tới gần như toàn bộ châu Á.

Đây cũng là tên lửa được tích hợp công nghệ đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV), cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng nhiều đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa Agni-5 vào tháng 3 năm ngoái. Tháng trước, Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II và Agni-I.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm tên lửa đất đối đất tầm ngắn chiến thuật mới phát triển “Pralay” có khả năng mang đầu đạn thông thường và có tải trọng từ 500-1.000 kg.

Ấn Độ hiện sở hữu các loại tên lửa Agni, gồm Agni-1 có tầm bắn 700 km, Agni-2 có tầm bắn 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 có tầm bắn từ 2.500 km đến hơn 3.500 km./.

Theo TTXVN