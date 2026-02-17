Nhật Bản: Nhà máy hạt nhân TEPCO lần đầu tiên phát điện sau 14 năm

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa thông báo lò phản ứng số 6 tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa (tỉnh Niigata) bắt đầu phát điện và truyền tải thử nghiệm. Đây là bước chuẩn bị để TEPCO chính thức nối lại việc cung cấp điện hạt nhân vào ngày 18/3.

Nhà máy hạt nhân TEPCO lần đầu tiên phát điện sau 14 năm. Ảnh: Nikkei Asia

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TEPCO vẫn đang xử lý hậu quả của thảm họa tại Fukushima Daiichi sau trận động đất và sóng thần lịch sử ngày 11/3/2011. Tổ máy số 6 là lò phản ứng đầu tiên của TEPCO được đưa vào vận hành trở lại kể từ sau sự cố tan chảy lõi lò phản ứng năm 2011, và sẽ cung cấp điện cho khu vực Tokyo cùng các vùng lân cận.

Theo TEPCO, quá trình vận hành tua-bin hơi nước sử dụng nhiệt từ lò phản ứng bắt đầu lúc 19h10 ngày 15/2. Sau khi hoàn tất kiểm tra và xác nhận không có bất thường, nhà máy bắt đầu phát điện vào lúc 2h55 rạng sáng 16/2. Trong giai đoạn thử nghiệm, đơn vị vận hành sẽ ngắt và kết nối lại máy phát với lưới điện nhiều lần để kiểm tra kỹ thuật, đồng thời nâng dần công suất từ khoảng 20% lên 50% và sau đó đạt mức tối đa.

Trước đó, lò phản ứng số 6 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 3/2012 để phục vụ kiểm tra định kỳ. Tổ máy được tái khởi động vào ngày 21/1/2026 nhưng phải tạm dừng sau khi chuông báo động vang lên trong quá trình rút thanh điều khiển. Sau khi xử lý sự cố, hệ thống hoạt động trở lại từ ngày 9/2. Việc truyền tải điện cũng từng bị trì hoãn do thiết bị đo neutron trong lò phản ứng hoạt động không đúng cách, song các vấn đề kỹ thuật hiện đã được khắc phục.

Kashiwazaki-Kariwa là tổ hợp hạt nhân gồm bảy lò phản ứng, nằm cách Tokyo khoảng 220 km về phía tây bắc. Ngoài tổ máy số 6, một lò phản ứng khác tại đây cũng đang chờ hoặc đã nhận được chấp thuận từ cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản để tái khởi động.

Dù nhiều lò phản ứng trên cả nước vẫn trong tình trạng ngừng hoạt động và tâm lý lo ngại về an toàn của người dân chưa hoàn toàn được xóa bỏ sau sự cố Fukushima, Chính phủ Nhật Bản khẳng định, sẽ tận dụng tối đa năng lượng hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Động thái này là một phần trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon trong dài hạn.

Minh Phương

Nguồn: Japan Today