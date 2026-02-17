“Đọc” Michelangelo bằng đôi tay: Bảo tàng xúc giác phá bỏ rào cản nghệ thuật

Một bảo tàng đặc biệt tại Italy cho phép khách tham quan, trong đó có người khiếm thị, chạm tay vào các bản sao kiệt tác như Pieta hay David của Michelangelo, mở ra cách tiếp cận nghệ thuật mới thông qua xúc giác thay vì thị giác.

Tại Bảo tàng xúc giác Omero, Italy, khách tham quan có thể chạm vào những bản sao tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Museoomero

Những kiệt tác bất hủ như tượng Pieta hay David của Michelangelo từ lâu được coi là biểu tượng của nghệ thuật điêu khắc, nhưng đối với người khiếm thị, đó lại là những tác phẩm khó có thể tiếp cận. Tuy nhiên, một bảo tàng đặc biệt tại Italy đang góp phần xóa bỏ rào cản này bằng cách cho phép công chúng “cảm nhận” nghệ thuật thông qua đôi tay.

Tại bảo tàng xúc giác Omero, nằm ở thành phố ven biển Adriatic Ancona, Italy, khách tham quan có thể chạm vào những bản sao tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch, cảm nhận từng đường cong lạnh, từ nếp áo thể hiện nỗi đau của Đức Mẹ Maria trong Pieta đến những chi tiết cơ thể tinh xảo của tượng David. Với nhiều người khiếm thị, việc chạm tay vào tác phẩm mang lại trải nghiệm sâu sắc và giàu cảm xúc, giúp họ tiếp cận nghệ thuật theo một cách hoàn toàn khác.

Sự ra đời của Bảo tàng xúc giác Omero giúp mở rộng khái niệm thưởng thức nghệ thuật, từ việc chỉ “ngắm nhìn” sang “chạm và cảm nhận”, qua đó giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi người. Ảnh: Anconatourism

Bảo tàng xúc giác Omero được thành lập bởi cặp vợ chồng khiếm thị Aldo và Daniela Grassini, sau khi họ từng trải qua cảm giác tiếc nuối vì không thể chạm vào các tác phẩm nghệ thuật trong các chuyến đi. Theo nhà sáng lập bảo tàng, nơi đây không chỉ mở ra con đường mới để tiếp cận nghệ thuật và tri thức mà còn trở thành không gian giáo dục, giúp học sinh và công chúng khám phá thế giới bằng nhiều giác quan khác nhau.

Không chỉ dành cho người thưởng thức nghệ thuật, bảo tàng còn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ khiếm thị sáng tạo.

Sự ra đời và phát triển của bảo tàng xúc giác đang mở rộng khái niệm thưởng thức nghệ thuật, từ việc chỉ “ngắm nhìn” sang “chạm và cảm nhận”, qua đó giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Bích Hồng

Nguồn: YTN