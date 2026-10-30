Tìm lại khúc tráng ca trên đất bạn Lào (Bài cuối):

Ấm tình quân dân

“Mời bà con đến nhà văn hóa bản Mường Pân để được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí...”. Gần 8 giờ sáng, tiếng loa vang lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng Mường Pân. Hôm nay là ngày các cán bộ, chiến sĩ của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và chính quyền địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trong bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa giao lưu văn nghệ với người dân các bản làng người Lào.

Trên những con đường nhỏ vòng quanh núi, từng tốp người phấn khởi di chuyển về nhà văn hóa. Thậm chí, có những bà, những chị vừa đi đường vừa vui vẻ múa điệu Lăm Vông. Nhịp sống tại các bản làng vùng cao của tỉnh Hủa Phăn rất trầm lắng và yên ả. Bởi vậy, những “sự kiện” như thế này, dù đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một dịp đặc biệt với bà con.

Bà Nàng Phôn Mi năm nay ngoài 70 tuổi, là một trong những người đến nhà văn hóa sớm nhất. Mọi hôm, vào buổi sáng, bà ở nhà sửa soạn bếp núc, chăm sóc đàn cháu, còn các con thì lên nương, lên rẫy hoặc ra đồng làm việc. Hôm nay, nghe thông báo từ trưởng bản, cả gia đình bà đều nghỉ việc, ra nhà văn hóa để được khám bệnh và cấp phát thuốc. “Bộ đội Việt Nam sang đây giúp đỡ bà con, khám bệnh xong lại còn cho thuốc. Bà con phấn khởi và xúc động lắm. Cảm ơn các đồng chí bộ đội rất nhiều” - bà Nàng Phôn Mi chia sẻ trong nụ cười rạng rỡ.

Hơn 8 giờ sáng, các dãy ghế trong nhà văn hóa đã chật kín người. Cán bộ quân y của Đội quy tập tiến hành siêu âm, đo huyết áp, kiểm tra thính lực, thị lực... rồi cấp phát các loại thuốc phù hợp cho bà con.

Nhiều năm qua, việc khám bệnh, cấp phát thuốc tại các bản làng của tỉnh Hủa Phăn là hoạt động ý nghĩa mà Đội quy tập đến từ tỉnh Thanh Hóa thường xuyên thực hiện. Với những nơi còn khó khăn, lại cách xa trung tâm như Mường Pân, mỗi dịp như thế này là thêm một lần bà con có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống. “Ở đây bà con chẳng mấy khi đi khám bệnh, bị ốm thì dùng thuốc lá để chữa thôi. Nay có bộ đội đến khám bệnh cho, cả bản ai cũng tranh thủ ra đây để được chăm sóc”, bà On Chăn Phạ Vôn Khăn xúc động chia sẻ với phóng viên.

Khi đêm xuống, đống lửa lớn được thắp sáng ở giữa sân nhà văn hóa bản. Người dân từ trẻ đến già đều có mặt để xem những bộ phim cách mạng và giao lưu văn nghệ. Trong giai điệu âm nhạc rộn ràng, bà con vui vẻ nhảy điệu Lăm Vông cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập. Tình đoàn kết quân dân ấm áp và nồng đượm, như ngọn lửa ấm đang bùng cháy, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính trên hành trình đi tìm đồng đội.

Nhờ được chính quyền, người dân Lào hết lòng giúp đỡ, cung cấp thông tin, việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập cũng bớt phần gian nan, vất vả. Già làng Viêng Thoong Phôn Mi Xay năm nay đã bước vào độ tuổi 72. Từng đảm nhiệm cương vị trưởng bản Mường Pân suốt nhiều năm, giờ đây, khi đã nghỉ hưu, ông là người có uy tín, được bà con trong bản kính trọng.

Bộ phận quân y khám bệnh cho bà con người Lào.

Khi người dân đi làm rừng làm rẫy, phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ Việt Nam, già làng Viêng Thoong đã cùng chính quyền và bà con chăm sóc phần mộ, cung cấp thông tin cho Đội quy tập. Không những thế, ông còn đứng ra thực hiện các nghi lễ cúng bái theo phong tục địa phương, mong cầu cho việc tìm kiếm quy tập được hanh thông, thuận lợi. “Mỗi khi tìm thấy cán bộ, chiến sĩ người Việt Nam hy sinh tại bản, chúng tôi rất xúc động. Tôi già yếu rồi, nhưng chỉ cần được yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp đỡ và cung cấp thông tin, để sớm đưa được liệt sĩ Việt Nam về lại quê hương".

Trong quá trình Đội quy tập tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con người Lào vượt đường xa, mang xôi, bánh, hoa quả đến tận nơi để thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự ủng hộ ấm áp mà Nhân dân Lào dành cho những người lính Việt Nam trong hành trình đi tìm đồng đội.

“Làm tốt công tác dân vận tại những bản làng nơi mình đứng chân là nhiệm vụ đặc biệt đối với chúng tôi. Không chỉ tạo sự gắn kết giữa bộ đội Việt Nam với Nhân dân, mà công tác dân vận còn giúp chúng tôi nắm bắt thông tin bổ ích, phục vụ cho hoạt động tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ” - Thượng tá Lê Văn Thuận, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện khẩn trương, gấp rút, với tất cả lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc và bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của chiến dịch, trên đất bạn Lào, những người lính xứ Thanh vẫn đang từng ngày nỗ lực, vượt qua gian khó, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Và, trong hành trình ấy, họ cũng đang góp thêm những nhịp cầu nối dài tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào.

Bài và ảnh: An Thư