AI không còn là cuộc chơi của doanh nghiệp lớn

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành trên phạm vi toàn cầu. Nếu như trước đây, AI được xem là “sân chơi” dành riêng cho các tập đoàn sở hữu nguồn lực tài chính mạnh và đội ngũ kỹ sư công nghệ hùng hậu thì hiện nay, với sự phát triển của các nền tảng AI tạo sinh, điện toán đám mây và các giải pháp sẵn có, rào cản về chi phí dần được xóa bỏ. Tại Thanh Hóa, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đưa AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, marketing và quản trị, coi đây là “đòn bẩy” nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Công ty CP Truyền thông số ADVTV tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức về AI cho đội ngũ nhân sự.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải pháp công nghệ, Công ty CP Công nghệ ứng dụng Greentech, phường Hạc Thành đã sớm nhận thấy AI không chỉ dành cho những doanh nghiệp quy mô lớn mà hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp tích hợp hệ thống, tự động hóa đến ứng dụng AI trong quản lý dữ liệu, giám sát vận hành và phân tích thông tin, doanh nghiệp từng bước xây dựng các giải pháp có chi phí phù hợp, dễ triển khai cho khách hàng. Định hướng của Greentech là đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với doanh nghiệp địa phương, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo ông Đỗ Viết Toàn, Giám đốc Công ty CP Công nghệ ứng dụng Greentech, AI đang tạo ra cơ hội tiếp cận công nghệ bình đẳng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Nếu trước đây việc triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn thì hiện nay nhiều nền tảng AI được cung cấp theo mô hình dịch vụ với chi phí hợp lý, giúp cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể ứng dụng trong quản trị, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và tối ưu quy trình sản xuất. Doanh nghiệp cho rằng điều quan trọng không phải quy mô lớn hay nhỏ mà là khả năng xác định đúng bài toán cần giải quyết và lựa chọn giải pháp AI phù hợp.

Không chỉ các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông cũng đang khai thác AI để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Công ty CP Truyền thông số ADVTV là một trong những đơn vị tiên phong của Thanh Hóa phát triển các sản phẩm công nghệ số, từ màn hình led, màn hình tương tác đến các giải pháp phần mềm và ứng dụng AI phục vụ giáo dục, truyền thông và doanh nghiệp. Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI nhằm hỗ trợ khách hàng tự động hóa quy trình, tối ưu nội dung truyền thông và nâng cao trải nghiệm người dùng. Mới đây, ADVTV còn giới thiệu các dự án robot AI và nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho thấy AI đã trở thành định hướng phát triển cốt lõi của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Thế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông số ADVTV, phường Đông Quang cho biết, doanh nghiệp đang từng bước đưa AI vào hoạt động sản xuất nội dung số, thiết kế, truyền thông và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ khách hàng. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh.

Thực tế cho thấy, sự khác biệt lớn nhất của AI hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở khả năng tiếp cận. Nếu trước đây doanh nghiệp phải đầu tư hàng tỷ đồng cho hạ tầng máy chủ, phần mềm và đội ngũ lập trình thì nay chỉ với một khoản chi phí phù hợp, thậm chí sử dụng các nền tảng AI phổ biến theo hình thức thuê bao, doanh nghiệp đã có thể ứng dụng AI vào nhiều công đoạn như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, thiết kế hình ảnh, viết nội dung, dịch thuật, lập kế hoạch sản xuất hay dự báo nhu cầu thị trường.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, nơi hơn 96% số doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, AI mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách với các doanh nghiệp lớn. Thay vì cạnh tranh bằng quy mô vốn hay nhân lực, doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng tốc độ xử lý công việc, chất lượng dịch vụ và khả năng cá nhân hóa sản phẩm.

Theo các chuyên gia, AI không thay thế hoàn toàn con người mà trở thành “trợ lý số”, giúp người lao động thực hiện các công việc lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn. Trong lĩnh vực sản xuất, AI hỗ trợ giám sát thiết bị, dự báo hỏng hóc và tối ưu quy trình vận hành. Trong thương mại, AI phân tích hành vi khách hàng để đưa ra các chiến dịch marketing hiệu quả hơn. Đối với doanh nghiệp dịch vụ, AI giúp tự động hóa khâu chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng AI cũng đặt ra không ít thách thức. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn thiếu nhân lực am hiểu công nghệ, còn tâm lý e ngại thay đổi hoặc chưa xác định rõ bài toán cần AI giải quyết. Một số doanh nghiệp mới chỉ dừng ở việc sử dụng các công cụ AI tạo nội dung mà chưa khai thác sâu vào quản trị dữ liệu hay tối ưu hoạt động sản xuất. Ngoài ra, các vấn đề về bảo mật thông tin, quyền riêng tư dữ liệu và kỹ năng sử dụng AI hiệu quả cũng cần được quan tâm.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, AI đang mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, tư vấn chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng và giải pháp AI phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ với doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ nhằm thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn.

Bài và ảnh: Chi Phạm