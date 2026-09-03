Ai Cập xem xét mua thêm 24 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ai Cập đã chính thức đề nghị Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp cung cấp thông tin về khả năng mua thêm 24 máy bay chiến đấu Rafale, trong động thái được cho là nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân. Nếu thỏa thuận được ký kết, số Rafale mà Cairo đặt mua sẽ tăng từ 54 lên 78 chiếc.

Máy bay chiến đấu Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp chế tạo. Ảnh: Defense24.

Theo nguồn tin từ báo La Tribune và Defence24 ngày 2/9, Cairo đã gửi yêu cầu đề xuất tới Tập đoàn Dassault Aviation về lô 24 máy bay mới. Đây chưa phải hợp đồng chính thức, song được đánh giá là bước tiến đáng kể so với việc chỉ bày tỏ quan tâm về mặt chính trị. Dassault Aviation hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ai Cập đặt mua 24 chiếc Rafale đầu tiên vào năm 2015 và tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 30 chiếc vào năm 2021. Tổng cộng 54 máy bay dự kiến được đưa vào biên chế nước này vào cuối năm 2026. Nếu đơn hàng mới được thông qua, Rafale sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong lực lượng không quân Ai Cập, trong bối cảnh Cairo phải từng bước thay thế phi đội F-16 quy mô lớn nhưng đã hoạt động lâu năm.

Ai Cập hiện còn hơn 200 chiếc F-16 đang hoạt động, trong tổng số khoảng 240 chiếc từng đặt mua, trong đó một số máy bay được bàn giao từ đầu những năm 1980. Một trong những hạn chế lâu nay của phi đội F-16 Ai Cập là khả năng tác chiến không đối không ngoài tầm nhìn. Mỹ trong nhiều thập kỷ không cung cấp tên lửa AIM-120 AMRAAM cho các máy bay F-16 của Ai Cập, liên quan đến chính sách duy trì ưu thế quân sự định tính của Israel.

Năm 2025, Washington đã phê duyệt khả năng bán cho Ai Cập hệ thống phòng không NASAMS trị giá 4,67 tỷ USD, trong đó có 100 tên lửa AIM-120C-8 AMRAAM và 100 tên lửa AMRAAM-ER. Tuy nhiên, các tên lửa này được phê duyệt cho hệ thống phòng không mặt đất, không phải để trang bị cho F-16. Tính đến tháng 9/2026, chưa có thông báo công khai về việc Mỹ cho phép tích hợp AIM-120 với phi đội F-16 của Ai Cập.

Trong khi đó, Rafale được cho là có khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm rất xa Meteor, giúp máy bay này sở hữu năng lực mà phi đội F-16 của Ai Cập hiện không có ở mức tương đương.

Tiêm kích Rafale của Ai Cập huấn luyện trực tiếp với máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc trong cuộc tập trận “Đại bàng Văn minh 2026”, ngày 24/8/2026. Ảnh: The Print.

Đáng chú ý, đề nghị mua thêm Rafale được đưa ra ngay sau cuộc tập trận “Đại bàng Văn minh 2026”, trong đó tiêm kích Rafale của Ai Cập huấn luyện trực tiếp với máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. Một chiếc Rafale của Ai Cập cũng được ghi nhận tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu YY-20A của Trung Quốc. Bắc Kinh qua đó giới thiệu một hệ thống tác chiến hàng không gồm J-16, máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay tác chiến điện tử Y-9LG, máy bay vận tải Y-20 và máy bay tiếp dầu YY-20A.

Ngọc Liên

Nguồn: Defence24/Wion.