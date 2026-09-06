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Ai Cập kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán, cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng tại Trung Đông

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ai Cập ngày 5/9 đã chính thức lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran lập tức nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép về nguy cơ bùng nổ một cuộc đối đầu quân sự diện rộng có thể gây tê liệt tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz và làm rung chuyển chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Ai Cập kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán, cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng tại Trung Đông

Ai Cập ngày 5/9 đã chính thức lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran lập tức nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép về nguy cơ bùng nổ một cuộc đối đầu quân sự diện rộng có thể gây tê liệt tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz và làm rung chuyển chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

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Ai Cập kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán, cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng tại Trung Đông

Ai Cập cùng các nước khu vực thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran. Ảnh: Ahram Online.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp các nước Oman, Bahrain và Mali để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông cũng như những biến động an ninh tại dải Sahel.

Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, ông Abdelatty nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải kiềm chế tối đa các hành động leo thang và dành không gian cho các nỗ lực ngoại giao để giải quyết triệt để gốc rễ của khủng hoảng. Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định Washington và Tehran cần quay lại bàn đàm phán, lấy Bản ghi nhớ Islamabad làm khuôn khổ pháp lý then chốt để xử lý các bất đồng tồn đọng thông qua đối thoại hòa bình.

Liên quan đến quan hệ với các quốc gia Ả Rập, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ông Abdelatty khẳng định an ninh của Bahrain cũng như các nước vùng Vịnh là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của an ninh quốc gia Ai Cập. Cairo cam kết sát cánh cùng Manama trước mọi mối đe dọa chủ quyền, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi để đưa các bên trở lại kênh ngoại giao.

Ai Cập kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán, cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng tại Trung Đông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: World Atlas.

Cũng liên quan tình hình Iran, ngày 5/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, nước này đã hoàn thành khoảng 80-90% “công việc” nhằm loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran, đồng thời tuyên bố Tel Aviv cần tiếp tục hành động để hoàn tất những mục tiêu còn lại.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể 10-20% “công việc” còn lại bao gồm những mục tiêu nào, song phát biểu trên cho thấy Israel vẫn coi chương trình hạt nhân Iran là một nhiệm vụ quân sự chưa kết thúc hoàn toàn và để ngỏ khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Dailynewsegypt, Iran International.

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Từ khóa:

#Ai cập #Iran #Khu vực Trung Đông #Cảnh báo #Nguy cơ #Ngoại trưởng #Bản ghi nhớ #Xung đột

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