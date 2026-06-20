Agribank trao tặng công trình điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại xã biên giới Yên Khương

Chiều 20/6, Ban Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Agribank Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao hệ thống đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Yên Khương.

Đại diện doanh nghiệp trao biểu trưng Hệ thống đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Yên Khương.

Yên Khương là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản chưa có hệ thống chiếu sáng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Từ nhu cầu thực tế của địa phương, Ban Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý rủi ro tín dụng Agribank và Agribank Chi nhánh Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng công trình đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Công trình gồm 52 bộ đèn được lắp đặt trên các tuyến đường dân sinh, đường liên thôn, liên bản của xã.

Giám đốc Agribank Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại buổi lễ.

Công trình đưa vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư biên giới, đồng thời hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn trụ sở chính Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cũng góp phần khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự tri ân của Agribank đối với khách hàng và cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngân hàng phục vụ tam nông.

Chủ tịch UBND xã Yên Khương Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ

“Công trình đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn”. Lê Quang Tùng Chủ tịch UBND xã Yên Khương

Khánh Phương