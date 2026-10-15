Kích cầu tiêu dùng gắn với khai trương AEON MALL Thanh Hóa

Ngày 15/10, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa mở cửa đón những khách hàng đầu tiên. Nhân dịp này, Sở Công thương Thanh Hóa phối hợp với đơn vị tổ chức phát động hưởng ứng “Chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa”, mở đầu đợt cao điểm kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm 2026. Lễ khai trương chính thức trung tâm thương mại dự kiến diễn ra ngày 18/10.

Không gian mua sắm hiện đại tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa trong ngày đầu mở cửa đón khách.

AEON MALL Thanh Hóa quy tụ gần 130 gian hàng, cửa hàng chuyên dụng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, ẩm thực và giải trí. Đáng chú ý, hơn 60% thương hiệu tại đây lần đầu tiên có mặt ở Thanh Hóa, mang đến nhiều lựa chọn mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng của người dân.

Đông đảo người dân đến AEON MALL Thanh Hóa trong ngày đầu mở cửa, tạo không khí sôi động cho thị trường bán lẻ địa phương.

Trung tâm này cũng là điểm đến của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế như UNIQLO, Lacoste, Levi’s, Charles & Keith, Pedro, MLB...

Sự góp mặt của các thương hiệu góp phần đa dạng hóa thị trường bán lẻ, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng ngay tại địa phương, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của không gian thương mại hiện đại.

Người dân hào hứng trải nghiệm không gian mua sắm, vui chơi, giải trí tại AEON MALL Thanh Hóa.

Bên cạnh mua sắm, khu thể thao và giải trí trong nhà có tổng diện tích lên tới 10.000m2 là một trong những điểm nhấn của AEON MALL Thanh Hóa.

Đặc biệt, tại tầng 2 có 5 sân chơi pickleball - bộ môn thể thao đang được ưa chuộng tại Việt Nam.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, đây là lần đầu tiên sân chơi thể thao được xây dựng bên trong không gian một trung tâm thương mại AEON MALL, mở rộng trải nghiệm cho khách hàng ngoài các hoạt động mua sắm và ăn uống.

Việc AEON MALL Thanh Hóa đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng thương mại hiện đại, thúc đẩy sức mua và tạo thêm động lực phát triển các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Phát động “Chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa”, đại diện Sở Công thương nhấn mạnh, chương trình không chỉ hướng đến thúc đẩy hoạt động mua sắm tại AEON MALL Thanh Hóa mà còn tạo sức lan tỏa tới các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng và cơ sở kinh doanh trên toàn tỉnh. Qua đó, góp phần lưu thông hàng hóa, tăng cường liên kết giữa sản xuất và phân phối, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Okada Masaki, Giám đốc khối quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa chia sẻ về định hướng phát triển trung tâm thương mại và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Một điểm nhấn khác trong khuôn khổ chương trình là Không gian trưng bày, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng tỉnh Thanh Hóa, diễn ra từ ngày 15 - 25/10. Không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, thực phẩm an toàn và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, đối tác phân phối.

Lãnh đạo Sở Công thương và đại diện AEON MALL Thanh Hóa tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận nhóm khách hàng tại một địa điểm thương mại có sức hút lớn. Đây cũng là dịp để các sản phẩm xứ Thanh tăng khả năng nhận diện, từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

Thông qua việc kết hợp sự kiện khai trương trung tâm thương mại với các hoạt động kích cầu và quảng bá sản phẩm địa phương, ngành công thương Thanh Hóa hướng tới tạo sức lan tỏa rộng hơn trên thị trường bán lẻ, khuyến khích tiêu dùng và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị phân phối và người tiêu dùng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chi Phạm