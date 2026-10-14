Khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Chiều 14/10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Thế Anh, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp, số trường giảm từ 1.932 xuống còn 766 trường, giảm 60,4%; số điểm trường lẻ giảm 9,6%. Số cán bộ quản lý giảm 1.660 người. Toàn bộ cán bộ quản lý dôi dư đã được bố trí chuyển sang giảng dạy phù hợp với chuyên môn, góp phần bổ sung giáo viên cho các cơ sở còn thiếu.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu tại buổi làm việc.

Nhìn chung, các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, không để gián đoạn việc học tập của học sinh. Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, tuyển dụng và hợp đồng giáo viên được triển khai nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Một số trường sau sắp xếp có quy mô lớn, đông học sinh, nhiều phân hiệu, địa bàn quản lý rộng, gây khó khăn cho công tác quản trị, kiểm tra chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục.

ĐBQH Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại một số trường chưa đáp ứng yêu cầu khi quy mô tăng. Phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà công vụ, công trình phụ trợ và thiết bị dạy học còn thiếu; điều kiện cơ sở vật chất giữa trường chính và các phân hiệu chưa đồng đều. Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quản lý, xử lý nhà, đất và tài sản tại các cơ sở, điểm trường không còn sử dụng hoặc thay đổi mô hình sau sắp xếp cũng cần thêm thời gian và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện còn thiếu 7.508 giáo viên. Công tác tuyển dụng, thu hút và ổn định đội ngũ tại các địa bàn miền núi, biên giới, vùng khó khăn còn nhiều hạn chế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tiễn triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; rà soát định mức phân bổ ngân sách, bổ sung biên chế giáo viên; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là tại các trường quy mô lớn, có nhiều phân hiệu và điều kiện đi lại khó khăn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến thực trạng mạng lưới cơ sở vật chất sau sắp xếp; việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục và những điểm nghẽn sau sắp xếp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm rõ các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực thực hiện, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Linh Hương