ICONDENIM đưa Mall Store thứ 3 đến AEON MALL Thanh Hóa , bước đi chiến lược đến gần khách hàng Bắc Trung bộ

Thương hiệu thời trang nam ICONDENIM chính thức khai trương cửa hàng ở AEON MALL Thanh Hóa, mở cửa đón khách từ ngày 15/10/2026, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hiện diện tại Thanh Hóa.

ICONDENIM chính thức có mặt tại Thanh Hoá

ICONDENIM chính thức mở cửa tại AEON MALL Thanh Hóa từ ngày 15/10/2026, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mang trải nghiệm mua sắm hiện đại đến gần hơn với khách hàng miền Trung. Tọa lạc tại gian T205, tầng 2, cửa hàng có diện tích 130,9 m2, được thiết kế với không gian thoáng mở và cách bố trí khoa học, giúp khách hàng dễ dàng khám phá, lựa chọn sản phẩm và tìm phong cách phù hợp.

Các quà tặng độc quyền chỉ có ở Thanh Hoá

Giá trải nghiệm từ 199.000đ : Áp dụng cho áo thun, polo, áo khoác phao từ 349.000đ, Smart Jeans TM từ 399.000đ và ProCOOL Jeans TM từ 499.000đ.

Mua 1 tặng 1: Nhận 1 lượt lucky box quà ngẫu nhiên khi mua sản phẩm nguyên giá.

Quà tặng phiên bản giới hạn: Tặng nón hoặc áo thun limited cho hóa đơn từ 799.000đ và 1.199.000đ (số lượng có hạn).

Event giảm đến 50%: Giảm tối đa 300.000đ cho 100 khách hàng tham gia sự kiện khai trương, duy nhất ngày Event (17.10.2026 - từ 16h đến 17h).

Quét mã QR follow fanpage ICONDENIM và đánh giá 5 sao trên Google Map sẽ nhận thêm ưu đãi 20k.

Hãy trở thành những khách hàng đầu tiên ghé thăm ICONDENIM tại Tầng 2, gian T205 - AEON MALL Thanh Hóa từ ngày 15/10/2026 để sở hữu bộ quà tặng giới hạn và khám phá sản phẩm Thu Đông mới nhất.

>>> Khám phá thêm về thương hiệu và các bộ sưu tập tại: https://icondenim.com/

Quang Trung