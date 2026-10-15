Tăng cường kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Tổ chức đa dạng các hoạt động hội chợ, triển lãm cùng nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực kết nối, tạo thêm cơ hội để các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là cầu nối quan trọng giúp nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác phân phối, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn giúp các doanh nghiệp kết nối thị trường.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tổ chức và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, đơn vị kinh doanh trong tỉnh đưa sản phẩm hàng hóa tham gia các hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại lớn trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Các hoạt động xúc tiến liên tục được đổi mới theo hướng kết hợp trưng bày, bán hàng với trải nghiệm sản phẩm, giao lưu văn hóa, ẩm thực và kích cầu tiêu dùng.

Ông Trần Văn Tân, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (xã Lưu Vệ) chia sẻ: “Qua việc tham gia các hội chợ, các sản phẩm mang thương hiệu QueenFarm của doanh nghiệp được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Chúng tôi cũng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, kết nối đơn vị phân phối và mở rộng thị trường. Những cơ hội đó tạo động lực lớn để công ty nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp hơn”.

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hội chợ, bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (xã Trung Chính) chia sẻ: “Đối với một HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống như Tân Thọ, việc tự tìm kiếm thị trường lớn ngoài tỉnh luôn là bài toán khó. Các kỳ hội chợ thực sự là cơ hội vàng giúp chúng tôi đưa các sản phẩm mây tre đan, đồ mỹ nghệ tiếp cận trực tiếp với các đơn vị thu mua lớn, các công ty du lịch và chuỗi cung ứng quà tặng. Thông qua các hội chợ, HTX cũng đã ký kết được nhiều hợp đồng cung ứng dài hạn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương”.

Tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu hàng năm tổ chức từ 2 - 3 hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh; từ 3 - 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; từ 5 - 10 chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tiếp tục được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử với tỷ lệ tăng từ 20 - 30% mỗi năm. Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh sẽ hỗ trợ ít nhất 300 lượt HTX, hộ kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và chuyển đổi số.

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa cho biết: “Hiệu quả từ hoạt động xúc tiến thương mại được thể hiện rõ qua quy mô và mức độ tham gia của doanh nghiệp ngày càng đông đảo. Nhiều đơn hàng lớn đã được ký kết ngay tại các hội chợ; nhiều doanh nghiệp, HTX thiết lập thêm được kênh phân phối ổn định, hình thành chuỗi cung ứng bền vững, qua đó tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20%/năm”.

Cũng theo ông Phong, để tiếp tục tạo đòn bẩy cho các cơ sở sản xuất, những tháng cuối năm 2026, Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai nhiều hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn. Trong đó, thực hiện Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa do Bộ Công Thương và UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa. Đây là sự kiện trọng điểm quy mô cấp vùng, diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 21/10/2026 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành). Sự kiện quy tụ 350 gian hàng tiêu chuẩn cùng 1 khu gian hàng chung của tỉnh, trưng bày và giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP từ Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành trên cả nước. Đây không chỉ là điểm đến mua sắm chất lượng cho Nhân dân và du khách, mà còn là không gian giao thương chiến lược, giúp cộng đồng doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu hàng hóa Thanh Hóa trên thị trường.

Bài và ảnh: Thanh Thảo