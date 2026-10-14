Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Chiều 14/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trình bày tờ trình.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã trình xin ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố; quy định tên Kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương của tỉnh; đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Bỉm Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào việc phân cấp cho UBND tỉnh quyết định cụ thể các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính; danh mục công trình, dự án thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 5 năm 2026; trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét; đồng thời đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về nội liên quan đến mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khi chính sách được ban hành phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, phát huy hiệu quả và không để xảy ra sai sót trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc cân đối, bố trí và quản lý nguồn ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thực hiện đúng quy định.

Đại biểu dự hội nghị.

Về quy định tên Kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cần nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định để ghi nhận những cá nhân, đơn vị tổ chức phải thực sự xứng đáng. Đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện trình lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ về căn cứ pháp lý, sát thực tiễn và có tính khả thi cao để trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị.

Hội nghị cũng nghe và thống nhất về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và dự thảo Đề án của Thường trực HĐND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; việc phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu