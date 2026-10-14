Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ não tại Thanh Hóa

Chiều 14/10, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ não tại các bệnh viện công lập cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Quang cảnh hội nghị.

Hội đồng do TS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, làm Chủ tịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ; TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, là chủ nhiệm nhiệm vụ. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2026.

Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ não tại các bệnh viện công lập cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã khảo sát năng lực cấp cứu đột quỵ tại 27 bệnh viện công lập cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của 278 nhân viên y tế. Đến nay, 10 đơn vị, đơn nguyên đột quỵ đã được thành lập tại các bệnh viện đa khoa: Hậu Lộc, Nga Sơn, Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Hà Trung, Nghi Sơn, Quảng Xương và Nông Cống.

Cùng với củng cố mạng lưới, nhiệm vụ chú trọng đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Có 40 cán bộ y tế nòng cốt, gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng, được đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Nhóm nghiên cứu cũng triển khai 10 đợt chuyển giao kỹ thuật tại 10 bệnh viện tham gia nhiệm vụ.

Để chuẩn hóa hoạt động chuyên môn, nhóm nghiên cứu xây dựng hai quy trình chuyên môn, danh mục trang thiết bị và bảng kiểm gồm 18 nội dung đánh giá điều kiện sẵn sàng cấp cứu đột quỵ, giúp các bệnh viện rà soát, hoàn thiện nhân lực, trang thiết bị và quy trình tiếp nhận, xử trí người bệnh.

Đáng chú ý, hoạt động hội chẩn từ xa đã hỗ trợ 100 người bệnh. Trong số 83 người bệnh nhồi máu não được hội chẩn, có 50 người được điều trị tái tưới máu. Các bệnh viện tham gia nhiệm vụ đã điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch cho 16 người bệnh, vượt chỉ tiêu 10 người theo hợp đồng. Trong đó, 11 người bệnh được điều trị, theo dõi tại chỗ, không phải chuyển tuyến.

TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại hội nghị.

Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của việc kết hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn từ xa trong nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ tại tuyến cơ sở. Việc triển khai điều trị tiêu sợi huyết tại các bệnh viện đủ điều kiện chuyên môn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận phương pháp điều trị đặc hiệu, tăng cơ hội xử trí kịp thời cho người bệnh ngay tại địa phương.

Thành viên Hội đồng phản biện về giá trị khoa học, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng tập trung đánh giá giá trị khoa học, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ. Hội đồng ghi nhận kết quả nghiên cứu góp phần hình thành mạng lưới cấp cứu đột quỵ, tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, từng bước nâng cao năng lực phát hiện và xử trí người bệnh tại tuyến cơ sở.

Chủ tịch Hội đồng Lê Văn Cường, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ được kỳ vọng cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyên môn, duy trì hoạt động của các đơn vị, đơn nguyên đột quỵ và nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng cấp cứu đột quỵ não trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ não tại các bệnh viện công lập cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, đạt loại xuất sắc.

Tô Hà