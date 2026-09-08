Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến mở cửa đón khách vào ngày 15/10

Sáng 8/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam về tình hình triển khai dự án và công tác chuẩn bị vận hành Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam có ông Nojima Masaaki, Giám đốc khối phát triển và xây dựng làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo của Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam, đến nay dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tiến độ thi công tổng thể đạt khoảng 99%; tỷ lệ các gian hàng đã ký hợp đồng thuê đạt 97%.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tập trung cao độ để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị các điều kiện vận hành và tổ chức khai trương.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 13/9 AEON MALL Việt Nam sẽ tổ chức lễ trồng cây tại dự án; ngày 15/10 mở cửa đón những khách hàng đầu tiên và ngày 18/10 tổ chức lễ khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL.

Ông Nojima Masaaki, Giám đốc khối phát triển và xây dựng Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục bên trong trung tâm thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối xung quanh dự án đang được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị tập trung thi công.

Theo kế hoạch, hệ thống cấp nước, cấp điện dự kiến hoàn thành ngày 10/9; nền và mặt đường hoàn thành ngày 12/9; các hạng mục vỉa hè và hạng mục bảo đảm an toàn giao thông dự kiến hoàn thành trước ngày 20/9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện các sở, ngành dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết một số phần việc liên quan đến hạ tầng kết nối, giải phóng mặt bằng và thủ tục, để trung tâm thương mại có thể vận hành thuận lợi theo kế hoạch.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép bán lẻ cho các khách thuê mặt bằng, nhất là khách thuê nước ngoài, để các đơn vị đủ điều kiện hoạt động đồng thời với thời điểm trung tâm thương mại khai trương.

Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa trao đổi tại hội nghị.

Đối với phương án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối số 1 và đường số 2, nhà đầu tư đã hoàn thiện, trình phương án đề xuất đầu tư theo hình thức BT, Sở Tài chính đã thực hiện việc xem xét, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh; doanh nghiệp đề nghị sớm xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trao đổi về từng nội dung kiến nghị của AEON MALL Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ xử lý, làm rõ những phần việc thuộc trách nhiệm của từng đơn vị; đồng thời thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ những hạng mục hạ tầng còn lại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao nỗ lực của AEON MALL Việt Nam và các đơn vị trong triển khai Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, nhất là việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án thương mại, dịch vụ quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, xác định rõ từng đầu việc, trách nhiệm và tiến độ thực hiện; tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các công trình giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các thủ tục cần thiết phục vụ vận hành trung tâm thương mại.

Đối với các tuyến đường kết nối phía ngoài vào Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định đây không chỉ là hạ tầng phục vụ riêng dự án, mà còn nằm trong định hướng hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối của tỉnh. Vì vậy, tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt, triển khai dự án, tạo thuận lợi cho hoạt động của trung tâm thương mại, đồng thời tăng cường kết nối khu vực phía Đông và phía Tây với khu vực trung tâm tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam.

Đồng chí đề nghị Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam tiếp tục phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Lễ trồng cây dự kiến ngày 13/9, mở cửa đón khách ngày 15/10 và Lễ khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến ngày 18/10/2026.

Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ lượng khách lớn, bảo đảm trung tâm thương mại đi vào hoạt động an toàn, thuận lợi, tạo ấn tượng tốt ngay từ những ngày đầu.

Minh Hằng