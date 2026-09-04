8h ngày 5/9 ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027

Từ 8h ngày 5/9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết trên tất cả các kênh. Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu khi mua vé.

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân còn giá trị khi đi tàu (ảnh minh họa).

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, vé tàu Tết sẽ được mở bán đồng loạt từ 8h ngày 5/9 trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt.

Hành khách có thể mua vé qua các trang thông tin điện tử, ứng dụng bán vé trực tuyến, đại lý bán vé tàu hỏa, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900.1520.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để lựa chọn được chỗ ngồi, chuyến tàu và lịch trình phù hợp. Khi mua vé, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi thanh toán.

Khi đi tàu, hành khách trên 14 tuổi phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng như hộ chiếu, CCCD hoặc VNeID, giấy phép lái xe hay các giấy tờ có ảnh hợp lệ khác theo quy định.

Hành khách từ 6 đến 14 tuổi có thể sử dụng hộ chiếu, CCCD, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng.

Vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 sẽ có nhiều chính sách giảm giá dành cho một số nhóm hành khách và trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định. Cụ thể, hành khách mua vé cá nhân sớm được giảm từ 5% đến 20%; mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về.

Sinh viên được giảm 20% trong thời gian áp dụng; trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé khi đi chung chỗ với người lớn; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25%; người từ 60 tuổi trở lên được giảm 15%. Các đối tượng chính sách xã hội được giảm từ 30% đến 90%; một số chuyến tàu trong ngày cao điểm được giảm thêm từ 3% đến 5%.

Theo quy định đổi, trả vé tàu Tết Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt khấu trừ 30% giá vé đối với một số đoàn tàu chạy trong thời gian cao điểm từ ngày 29/1/2027 đến 17/2/2027, tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng. Vé cá nhân phải được đổi, trả chậm nhất 24 giờ và vé tập thể chậm nhất 48 giờ trước giờ tàu chạy.

Ngoài thời gian cao điểm, vé cá nhân được đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí 5% giá vé. Nếu trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10%; từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20%.

Vé tập thể không được đổi. Trường hợp trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, mức phí là 10%; từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20%. Phí đổi, trả vé tối thiểu là 20.000 đồng/vé.

Vé chỉ được đổi, trả khi thông tin trên vé trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân.