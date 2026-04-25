8 cuộc thi học sinh được hưởng tuyển thẳng, khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn Số 884/SGDĐT-KTKDCLGD gửi UBND xã, phường, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT, TH, THCS&THPT hướng dẫn bổ sung các cuộc thi được hưởng tuyển thẳng, khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Các vận động viên tham dự Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2025-2026 (Ảnh: Duy Tính)

Công văn nêu rõ, căn cứ Công văn số 2123/BGDĐT-GDPT ngày 22/4/2026 của Bộ GD&ĐT về trả lời kiến nghị công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, căn cứ vào kế hoạch, điều lệ, hướng dẫn tổ chức các hội thi, cuộc thi, Sở GD&ĐT hướng dẫn bổ sung các cuộc thi được hưởng tuyển thẳng, khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 như sau:

Tại Công văn số 1329/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2026 về hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT đã quy định có 7 cuộc thi của Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc có liên quan đến việc tuyển thẳng, khuyến khích cho học sinh tham dự tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Hội khỏe Phù Đổng; Hội thi Giai điệu tuổi hồng; Hội thi Tin học trẻ; Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"; Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, trung học cơ sở, THPT; Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU; Giải thể thao học sinh phổ thông.

Sau khi xem xét các kế hoạch, điều lệ, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi, Sở GD&ĐT bổ sung thêm 1 cuộc thi học sinh được hưởng tuyên thẳng, khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là: Cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, khoản 3, Điều 10 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu có quy định: “Vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên được xét tuyển thẳng vào THPT".

Những trường hợp liên quan đến các cuộc thi được hưởng tuyển thẳng, khuyến khích mới bổ sung như trên, nếu quá thời hạn đăng ký dự thi (ngày 24/4/2026) thì các nhà trường tiếp tục tiếp nhận hồ sơ bổ sung tuyển thẳng, khuyến khích (nếu có) của học sinh và báo cáo Sở GD&ĐT để cập nhật, đảm bảo quyền lợi tuyên sinh cho học sinh; thời hạn bổ sung trước ngày 7/5/2026.

Linh Hương