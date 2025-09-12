65 kênh gỡ, xóa nội dung, 11 kênh lên tiếng xin lỗi vì đưa tin sai sự thật về Tập đoàn Vingroup

65 kênh xóa, gỡ 120 clip; 11 kênh lên tiếng xin lỗi vì đưa tin sai sự thật ngay sau khi Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn trên mạng Internet.

Bên cạnh động thái gỡ bỏ các video hoặc đăng tải video xin lỗi, đính chính, một số chủ kênh gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 10/9, theo thông cáo báo chí từ Tập đoàn Vingroup, chưa đầy 24 giờ sau khi đơn vị công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc. Trong số 50 chủ tài khoản trên, đã có một số chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Theo Vingroup, việc Tập đoàn kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật. Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

NL