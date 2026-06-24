Đã cấp điện trở lại cho gần 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng tại khu vực cháy rừng

Thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng do cháy rừng xảy ra tại các phường Trúc Lâm, Đào Duy Từ và Hải Bình trong chiều 24/6.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo công tác khắc phục, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Trước đó, vào khoảng 13h30 chiều ngày 24/6 đã xảy ra cháy rừng tại các phường Trúc Lâm, Đào Duy Từ và Hải Bình. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các cơ quan chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và chuyên ngành tiếp cận, triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Do khu vực cháy rừng tại khu vực Thôn 4, phường Đào Duy Từ đang tiến sát khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy cũng như bảo vệ an toàn vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp tại khu vực liên quan.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra cháy rừng, đám cháy lan rộng và tiến sát khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2; khu vực cháy là rừng thông phòng hộ và keo của dân trồng; Xí nghiệp lưới điện Cao Thế Thanh Hóa, Điện lực Nghi Sơn (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy.

Với lực lượng nòng cốt là đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Cán bộ công nhân viên ở gần khu vực cháy, cùng với người dân địa phương gồm: Quân đội, Công an, dân quân và phường kịp thời tham gia chữa cháy. Sau khi đám cháy được khống chế hoàn toàn và đến thời điểm hiện tại toàn bộ lưới điện đã được khôi phục hoàn toàn, cấp điện trở lại cho gần 30.000 khách hàng.

Hùng Mạnh (Công ty Điện lực Thanh Hóa)