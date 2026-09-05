50 quan chức Mỹ bị điều tra bằng máy phát hiện nói dối liên quan rò rỉ thông tin đạn dược

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, các nhà điều tra nước này trong tháng 8 đã tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với 50 quan chức quân sự và dân sự, sau những vụ rò rỉ thông tin liên quan đến tình trạng suy giảm kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Lầu Năm Góc đã tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với khoảng 50 sĩ quan quân đội và nhân viên dân sự thuộc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: TST.

Báo The New York Times đưa tin cuộc điều tra nhắm vào các nhân sự thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tập trung vào việc rò rỉ thông tin về tình trạng thiếu hụt tên lửa tầm xa và tên lửa đánh chặn Patriot do cuộc chiến với Iran.

Hãng tin CBS cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không tham gia tiến hành các cuộc kiểm tra. Thay vào đó, quân đội sử dụng lực lượng điều tra nội bộ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, không nằm trong diện kiểm tra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết cơ quan này “không bình luận về các vấn đề nhân sự hoặc điều tra nội bộ”, song nhấn mạnh Lầu Năm Góc đặc biệt nghiêm túc đối với các vụ rò rỉ thông tin mật và sẽ tiến hành điều tra.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là rất tức giận trước việc các thông tin mật bị tiết lộ trái phép. Tổng thống Trump bác bỏ thông tin về tình trạng thiếu hụt vũ khí mang tính chiến lược, khẳng định quân đội Mỹ đang sở hữu “lượng vũ khí khổng lồ”. Ông gọi những thông tin bị rò rỉ là “những tuyên bố mang tính phản quốc” và “tin giả”, đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị “truy lùng” và phải đối mặt với án tù nghiêm khắc.

Việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối diễn ra sau một loạt vụ tiết lộ thông tin trái phép khác, trong đó có một phần tài liệu của Bộ trưởng Quốc phòng bị rò rỉ. Văn bản này cho thấy 6 tướng lĩnh 4 sao đã chính thức bày tỏ phản đối việc kéo dài các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, cảnh báo cuộc chiến là “không bền vững” và đang làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trên toàn cầu của quân đội Mỹ.

Tên lửa Patriot của quân đội Mỹ được triển khai tại Trung Đông. Ảnh: AFP.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, những lo ngại về chi phí chiến tranh vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ liên tục phải chi hàng triệu USD cho mỗi tên lửa để đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ của Iran. Xuất hiện lo ngại rằng việc kho tên lửa của Mỹ nhanh chóng cạn kiệt có thể làm suy giảm khả năng triển khai các hoạt động quân sự của nước này tại các khu vực bên ngoài Trung Đông, như châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Các báo cáo cũng cho biết các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có các căn cứ ở Bahrain đã phải hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, buộc quân đội Mỹ phải vận chuyển những nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực và nhiên liệu trên quãng đường hơn 3.500 km, tới và đi từ đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Anadolu