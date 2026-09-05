5 nước EU nhất trí xây dựng “trung tâm hồi hương” tại các quốc gia ngoài khối

Đan Mạch cùng Đức, Hà Lan, Áo và Hy Lạp vừa nhất trí về mô hình xây dựng các “trung tâm hồi hương” tại các quốc gia ngoài EU, với mục tiêu có thể bắt đầu đưa người di cư bị từ chối đơn xin tị nạn tới các cơ sở này từ năm 2027.

Năm quốc gia EU có bộ trưởng tham dự cuộc họp tại Copenhagen đang tìm kiếm một thỏa thuận với một quốc gia ngoài EU để đăng cai các “trung tâm hồi hương”. Ảnh: AFP.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp kéo dài một ngày tại Copenhagen, trong bối cảnh các nước EU đang nỗ lực tìm cách đưa những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ tới các nước thứ ba bên ngoài khối.

Bộ trưởng Di trú và Hội nhập Đan Mạch Morten Bødskov cho biết 5 nước đang đàm phán với các chính phủ, chủ yếu ở châu Phi, về những địa điểm có thể đặt các trung tâm và hy vọng đạt thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm 2027.

Ông Morten Bødskov nói: “Chúng ta đang tiến tới điều thực sự là một sự chuyển đổi căn bản của hệ thống di cư và tị nạn chung của châu Âu”

Theo ông Bødskov, các trung tâm này không phải là trại giam mà nhằm tạo cơ hội cho những người di cư không có giấy tờ, không thể trở về nước và không có cơ sở pháp lý để tiếp tục ở lại châu Âu. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền lo ngại khó có thể bảo đảm quyền của người di cư được tôn trọng tại những cơ sở bên ngoài EU.

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết chưa được cung cấp thông tin chi tiết về đề xuất, trong khi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nói chưa có quyết định về vai trò của tổ chức này và các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn thăm dò.

IOM nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào như vậy cũng phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý của EU, bảo vệ quyền của người di cư, tôn trọng lợi ích của các nước đối tác và bảo đảm những người liên quan được tiếp cận các giải pháp thực chất và bền vững.

Tháng 6 vừa qua, các nhà lập pháp châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các nước thành viên thành lập các trung tâm bên ngoài EU, riêng lẻ hoặc theo nhóm, và đưa những người xin tị nạn bị từ chối tới đó thay vì đưa họ về nước. Rwanda cũng đang đàm phán với một số nước châu Âu về khả năng tiếp nhận những người không được phép cư trú tại các quốc gia khác.

Bích Hồng

Nguồn: AP.