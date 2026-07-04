5.627 tàu thuyền của Thanh Hóa đã neo đậu an toàn tránh bão số 1

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 15 giờ ngày 4/7, toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên biển đã được thông tin, kêu gọi về diễn biến bão số 1 (Maysak) và duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống.

Tàu thuyền của ngư dân được neo đậu an toàn, phòng tránh bão. Ảnh: Lê Hợi

Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, các lực lượng chức năng đã tăng cường thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc neo đậu, ra khơi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 15 giờ ngày 4/7 toàn tỉnh có 6.206 phương tiện với 20.580 lao động trên biển. Trong đó, 5.627 phương tiện với 17.780 lao động đã vào neo đậu an toàn tại các bến; còn 579 phương tiện với 2.800 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể, tại vùng biển Thanh Hóa có 484 phương tiện với 2.151 lao động; vùng biển Nghệ An có 26 phương tiện với 156 lao động; vùng biển từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh có 61 phương tiện với 441 lao động; khu vực Nam Biển Đông có 8 phương tiện với 52 lao động.

Không còn tàu thuyền của tỉnh hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực Ninh Bình - Hưng Yên.

Đến thời điểm này, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về bão số 1, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ ngày 4/7 vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20.6 độ Vĩ Bắc; 107.9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió nhỏ hơn cấp 6.

LP