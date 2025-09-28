25 năm gắn bó với việc thôn

Ngay từ năm 2000, ông Đỗ Văn Dũng đã được Nhân dân trong thôn bầu làm trưởng thôn. Trong suốt 25 năm qua, lúc làm trưởng thôn, bí thư chi bộ và bây giờ là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cửa Hà, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được người dân tin yêu, mến phục.

Ông Đỗ Văn Dũng (bên phải) báo cáo công việc với lãnh đạo xã Cẩm Thủy.

Để xây dựng Chi bộ thôn Cửa Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh, ông Dũng cùng với các đồng chí trong chi ủy chi bộ đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của thôn, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa các nghị quyết để chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ông đã tích cực vận động các hộ dân trong thôn mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và làm nhiều loại hình dịch vụ để nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời ông đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động, tham gia đóng góp kinh phí làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ngoài ra, ông còn phối hợp với lực lượng công an xã thực hiện công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; nhắc nhở các hộ dân kinh doanh buôn bán ở mặt đường thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh...

Hiện nay, diện mạo của thôn có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông được cứng hóa, có hệ thống điện chiếu sáng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 90%.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024, 2025, ông Dũng cùng với các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm và Nhân dân ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thôn Cửa Hà đã huy động được 270 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước làm được 3 ngôi nhà cho gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Để người dân tích cực tham gia các công việc của thôn, của xã, tôi luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời để các cấp có thẩm quyền giải quyết. Những việc làm có lợi cho Nhân dân mình cố gắng thực hiện cho bằng được, luôn gần gũi với người dân”, ông Dũng chia sẻ.

Nhận xét về ông Đỗ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Thủy Trần Đức Hùng cho biết, "đây là cán bộ gương mẫu, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Những việc làm của ông đã góp phần thay đổi diện mạo của thôn Cửa Hà".

