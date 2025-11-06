25 đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á

25 trường đại học ở Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026. Trong đó 3 trường lọt vào top 200.

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026 đối với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá. Việt Nam có 25 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

3 cơ sở đào tạo đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026 (Ảnh: Quacquarelli Symonds)

Trong số 25 cơ sở, tổ chức giáo dục lọt top, ĐHQG Hà Nội giữ vị trí cao nhất ở hạng 158, theo sau đó là Đại học Duy Tân với hạng 165, tiếp đó là ĐHQG TP Hồ Chí Minh với hạng 175. Cả 3 trường này đều đạt tổng điểm đánh giá trên 50 (tính theo thang điểm 100).

Đáng chú ý, nhiều trường đại học lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng, như: Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech), Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Phenikaa, Thủy lợi, Thương mại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Ngân hàng.

Ngoài ra, so với xếp hạng năm 2025, xếp hạng năm 2026 của các trường Việt Nam có sự biến động khá lớn.

Ví dụ, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165 và đánh mất vị trí dẫn đầu Việt Nam. Trong khi đó, ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh lại tăng hạng đáng kể.

Trường Đại học Văn Lang có bước tiến mạnh nhất khi tăng 240 hạng, từ nhóm 491-500 lên vị trí 251, top 5 ở Việt Nam.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Năm 2025, trường này chưa được xếp hạng, nhưng năm 2026 đã được xếp ở vị trí 287 với 42/100 điểm đánh giá.

Năm 2025, một số trường được xếp hạng khá cao nhưng năm nay lại tụt hạng mạnh là Đại học Tôn Đức Thắng (từ 199 xuống 231), Đại học Nguyễn Tất Thành (từ 333 xuống 437), Đại học Huế (từ 348 xuống 450) hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (từ 421-430 xuống 901-950)...

Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng và biến động thứ hạng so với năm 2025 cụ thể như sau:

Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026 có sự góp mặt của hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học thuộc 25 hệ thống giáo dục, trong đó có hơn 550 đơn vị lần đầu tiên góp mặt, đạt quy mô lớn nhất kể từ khi bảng xếp hạng được công bố.

Năm nay, Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) đã vượt qua Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) để vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng. Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore tăng hạng, đồng hạng ba với Đại học Quốc gia Singapore.

Dù Đại học Bắc Kinh mất vị trí đầu bảng, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về số lượng trường khi có tới 395 trường được xếp hạng, vượt qua Ấn Độ (294 trường), Nhật Bản (147 trường) và Hàn Quốc (103 trường).

Tại Đông Nam Á, Philippines lần đầu đạt cột mốc 35 trường được xếp hạng, tăng thêm 11 trường so với năm trước. Trong khi đó, ở khu vực Nam Á, Pakistan có 82 trường đại học góp mặt, trở thành hệ thống giáo dục đại học có số lượng đại diện nhiều thứ sáu châu Á.

Theo VOV