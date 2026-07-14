240 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Môi trường hiến máu tình nguyện

Sáng 14/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

Chương trình thu hút 240 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở cùng các đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia hiến máu.

Sau khi khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa duy trì tổ chức hằng năm, trở thành nét đẹp trong phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Thanh Tâm