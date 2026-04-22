2 cán bộ Cảnh sát cơ động hiến máu kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Chiều 22/4, 2 cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hiến máu, góp phần cứu sống một bệnh nhân xuất huyết dạ dày trong tình trạng nguy kịch.

Thiếu tá Lưu Thúy Hà và Trung sĩ Lê Vĩnh Huân, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh đã có mặt tại bệnh viện, kịp thời hiến 2 đơn vị máu để cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Khoảng 12 giờ ngày 22/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Đạo (69 tuổi, trú tại số nhà 5/37 Phù Lưu 2, phường Đông Quang) nhập viện trong tình trạng nôn ra máu lẫn dịch dạ dày. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, cần truyền máu khẩn cấp.

Thiếu tá Lưu Thúy Hà, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trực tiếp hiến máu.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Thiếu tá Lưu Thúy Hà và Trung sĩ Lê Vĩnh Huân, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh đã có mặt tại bệnh viện, kịp thời hiến 2 đơn vị máu để cứu bệnh nhân.

Trung sĩ Lê Vĩnh Huân, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trực tiếp hiến máu.

Nhờ được truyền máu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Văn Đạo đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch.

Hành động của Thiếu tá Lưu Thúy Hà và Trung sĩ Lê Vĩnh Huân là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ vì Nhân dân phục vụ.

Thái Thanh (CTV)