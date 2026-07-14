17 giờ hôm nay (14/7) kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Hôm nay (14/7), là thời điểm cuối cùng để thí sinh trên cả nước đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh: Ngọc Mai

Theo kế hoạch tuyển sinh, thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển diễn ra từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026. Sau thời điểm này, Hệ thống sẽ kết thúc tiếp nhận nguyện vọng.

Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, năm nay, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, chỉ các nguyện vọng từ 1 đến 5 được sử dụng để xét tuyển. Riêng các trường thuộc khối Quốc phòng và Công an thực hiện tuyển sinh theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Toàn bộ nguyện vọng của thí sinh được xử lý trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất đáp ứng đầy đủ điều kiện xét tuyển.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian này, các thí sinh thuộc diện được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng hoặc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển cần phối hợp với các điểm tiếp nhận nhằm rà soát, xác nhận thông tin về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ trước khi hệ thống hoàn tất dữ liệu xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8.

Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh, tạo điều kiện để các em cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp sau khi có kết quả xét tuyển.

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/17-gio-hom-nay-147-ket-thuc-thoi-gian-dang-ky-dieu-chinh-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2026-post261366.gd