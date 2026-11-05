Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Top 16 thí sinh và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng sẽ cùng góp mặt trong Gala Sao Mai 2026.

16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

Tối 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Top 16 thí sinh và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng sẽ cùng góp mặt trong Gala Sao Mai 2026.

16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

Ảnh: VTV

Theo kế hoạch, đêm Gala Sao Mai 2026 có sự góp mặt của 11 nghệ sĩ khách mời là những giọng ca nổi tiếng, được khán giả yêu mến như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Huyền Trang, Quách Mai Thy, Phạm Anh Khoa.

Cùng với đó, sự xuất hiện của Top 16 thí sinh Sao Mai 2026 sẽ tạo nên điểm nhấn cho chương trình, mở ra không gian giao lưu, biểu diễn và kết nối giữa những giọng ca đã thành danh với các tài năng âm nhạc trẻ.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là các đơn vị đầu mối triển khai.

Dự kiến, đêm Gala diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là sự kiện có quy mô toàn quốc, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - nơi sẽ diễn ra Gala Sao Mai 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ từng tham gia chương trình Sao Mai; giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai; lan tỏa giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Ngoài đêm Gala, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa trong chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 15/11, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức họp báo giới thiệu chương trình vào ngày 10/11, đồng thời hoàn thiện các điều kiện phục vụ và khu vực trưng bày sản phẩm. Từ ngày 10 - 14/11, các hạng mục sân khấu sẽ được lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật, chạy thử và tổng duyệt trước khi đêm Gala chính thức diễn ra.

Với sự hội tụ của những giọng ca trẻ triển vọng và các nghệ sĩ khách mời, Gala Sao Mai 2026 sẽ trở thành điểm nhấn khép lại mùa giải, lan tỏa tình yêu âm nhạc đến khán giả; đồng thời quảng bá hình ảnh Sầm Sơn và vùng đất xứ Thanh đến đông đảo công chúng trong cả nước.

NM

Tin liên quan:
  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Sao Mai 2026: Công bố 16 thí sinh vào vòng Chung kết toàn quốc

    Sáng 18/9, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo công bố 16 thí sinh chính thức bước vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026.

  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Chương trình Gala Sao Mai 2026 tại tỉnh Thanh Hóa

    Gala Sao Mai 2026 sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào 15/11/2026, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng cùng đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Không chỉ là đêm hội tôn vinh những giọng ca xuất sắc, sự kiện còn mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng và khẳng định vị thế của xứ Thanh như một điểm đến văn hóa sôi động.

  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Từ Sao Mai 1997 đến Gala 2026: Dấu ấn xứ Thanh

    Từ năm 1997, Sao Mai đã trở thành bệ phóng của nhiều giọng ca tài năng Việt Nam. Trên hành trình gần ba thập niên ấy, Thanh Hóa ghi dấu bằng những nghệ sĩ nổi bật, những mùa chung kết đáng nhớ và lần đầu đăng cai Gala Sao Mai vào năm 2026.

  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Gala Sao Mai 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa

    Lần đầu tiên, Gala Sao Mai 2026 - sự kiện âm nhạc hội tụ những giọng ca xuất sắc của cuộc thi Sao Mai qua nhiều thế hệ - sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật được mong đợi, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Bảo đảm các điều kiện phối hợp tổ chức Chương trình Gala Sao Mai năm 2026

    Chiều 3/11, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai phối hợp tổ chức Chương trình Gala Sao Mai năm 2026 tại Thanh Hóa. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

  • 16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026
    Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

    Tối 2/11, tại Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức phiên livestream với chủ đề “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”.

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Sản phẩm OCOP #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Đài truyền hình Việt Nam #Thí sinh #Nổi tiếng #biển Sầm Sơn #Nghệ sĩ #Chương trình #Sở Văn hóa

Chủ đề Giải Sao Mai 2026

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Podcast] Tản tăn: Mùa gieo hoa

[Podcast] Tản tăn: Mùa gieo hoa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có những mùa xuân không bắt đầu từ thời khắc giao thừa, mà được ươm mầm từ những ngày tháng Mười âm lịch, trong dáng mẹ lom khom bên luống đất nhỏ ngoài vườn. Từ những hạt giống vạn thọ được chắt chiu qua mùa Tết cũ, mẹ lại gieo xuống đất niềm hy...
Phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Văn hóa - Giải trí
Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện, lưu giữ những thanh âm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh