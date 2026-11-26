Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) đã tái hiện sinh động những trang sử hào hùng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của cha ông và khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Tiết mục “Tiếng gọi non sông” mở đầu chương trình với âm hưởng hào hùng, tái hiện khí thế đấu tranh quật cường của các thế hệ cha ông, khơi dậy niềm tự hào về dấu mốc lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Chương 1 “Khởi nguồn lửa thiêng” đưa khán giả trở về với bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, khi phong trào Cần Vương lan rộng, thôi thúc các văn thân, sĩ phu và Nhân dân đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp.

Hoạt cảnh “Hội nghị Bồng Trung” tái hiện sự kiện các thủ lĩnh phong trào yêu nước ở Thanh Hóa thống nhất lực lượng, xây dựng các căn cứ kháng chiến, đặt nền móng cho cuộc khởi nghĩa Ba Đình.

Với những động tác khỏe khoắn, đội hình biểu diễn quy mô, phân cảnh “Chiến lũy Ba Đình” khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên cường của nghĩa quân và Nhân dân trong những ngày tháng bảo vệ căn cứ.

Những lát cắt lịch sử về cuộc khởi nghĩa được tái hiện qua kịch ngắn “Lửa thiêng Ba Đình và Khúc tráng ca bất tử”, giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh, mất mát và lòng quả cảm của các thế hệ đi trước.

Nghi thức truyền lửa trong phân cảnh “Ngọn lửa bất tử” là điểm nhấn giàu ý nghĩa, tượng trưng cho tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và ngọn lửa truyền thống được các thế hệ hôm nay tiếp nối.

Chương 3 “Sáng mãi khát vọng hòa bình” mở ra không gian nghệ thuật tươi sáng, thể hiện diện mạo quê hương Ba Đình hôm nay và những thành quả trên hành trình xây dựng, phát triển quê hương.

Ca sĩ Anh Thơ cùng Vũ đoàn Tre biểu diễn ca khúc “Đường về Thanh Hóa”, mang đến những giai điệu sâu lắng, giàu tình cảm về quê hương xứ Thanh anh hùng.

Sự kết hợp của hai giọng ca Anh Thơ và Trọng Tấn trong ca khúc “Khúc tình ca Thanh Hóa” góp phần tạo nên điểm nhấn cảm xúc, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa xứ Thanh.

Các ca sĩ, diễn viên cùng lực lượng vũ trang, phụ nữ và thiếu nhi xã Ba Đình hòa chung trong tiết mục “Ba Đình Nga Sơn ơi vang mãi khí sông Hà”, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khép lại chương trình là màn mashup “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” và ca khúc “Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào”, gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lê Hợi