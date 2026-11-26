Hương ước - sợi dây gắn kết cộng đồng, giữ bình yên bản làng

Từ những quy ước sát với đời sống, người dân xã Nam Xuân đang từng bước nâng cao ý thức tự quản, tương trợ và chấp hành pháp luật. Hương ước không chỉ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, mà còn trở thành “sợi dây” gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, phòng ngừa vi phạm và giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Công an xã Nam Xuân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Nam Xuân là địa bàn có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc Thái và Mường. Trong đời sống cộng đồng ở các bản làng nơi đây, sự gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính từ thực tế đó, hương ước được xây dựng và thực hiện như một cách để cộng đồng cùng thống nhất những chuẩn mực ứng xử, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với cuộc sống chung.

Để mô hình “Hương ước với ANTT” phát huy hiệu quả, Công an xã Nam Xuân chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát, lựa chọn những nội dung phù hợp đưa vào hương ước. Đồng thời, hướng dẫn ban quản lý bản, tổ hòa giải, người có uy tín và các đoàn thể cùng tham gia công tác phòng ngừa. Bên cạnh đó, cảnh sát khu vực được phân công bám địa bàn, nắm tình hình dân cư, kịp thời nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến ANTT, góp phần giải quyết vấn đề từ sớm. Điểm dễ nhận thấy là nội dung hương ước không xa rời đời sống mà tập trung vào những vấn đề người dân gặp hằng ngày. Từ giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, chăm lo việc học của con em đến xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội hay từng bước loại bỏ những hủ tục. Điểm đáng chú ý là người dân trực tiếp tham gia xây dựng, thống nhất và giám sát việc thực hiện, qua đó đưa các quy định trở thành chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng. Những tập thể, gia đình, cá nhân thực hiện tốt được biểu dương, khen thưởng; trường hợp vi phạm bị nhắc nhở, phê bình, góp phần nâng cao ý thức tự quản và trách nhiệm của mỗi người.

Bản Nam Tân có 313 hộ dân, với 2.345 nhân khẩu. Trước đây, trên địa bàn từng xảy ra những vụ mâu thuẫn gia đình, bạo lực do vợ chồng trẻ thiếu kỹ năng ứng xử, thường xuyên sử dụng rượu bia. Do vậy, công an xã phối hợp ban quản lý bản và tổ hòa giải đến tận gia đình tuyên truyền, vận động, giúp các bên tháo gỡ mâu thuẫn.

Vợ chồng anh V.V.T. và chị H.T.B. từng xảy ra mâu thuẫn do anh V.V.T. thường xuyên uống rượu, đánh vợ. Nhờ tuyên truyền, vận động của công an xã, ban quản lý bản và tổ hòa giải, anh V.V.T. từng bước thay đổi. Đến nay, gia đình đã ổn định, vợ chồng hòa thuận, cùng chia sẻ công việc và chăm lo cuộc sống.

Trường hợp trên cho thấy hiệu quả của việc gắn hương ước với hòa giải, phòng ngừa vi phạm. Những mâu thuẫn được phát hiện, giải quyết từ sớm sẽ hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở. Theo ông Hà Văn Điệp, Bí thư Chi bộ bản Nam Tân, hương ước chỉ có thể phát huy hiệu quả khi xuất phát từ những vấn đề thực tế và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Khi bà con cùng xây dựng, cùng thực hiện và nhắc nhở nhau, các quy định sẽ dần trở thành ý thức tự giác.

Việc triển khai mô hình “Hương ước với ANTT” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Trong những năm gần đây, những mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân được giải quyết ngay từ cơ sở. Năm 2025, toàn xã có 1.045 trong tổng số 1.285 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 81,3%. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà còn cho thấy vai trò của sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn ANTT.

Khi hương ước sát với đời sống, có sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng công an, ban quản lý bản và sự đồng thuận của người dân, những quy ước chung sẽ trở thành ý thức tự giác, góp phần gắn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm, giữ vững ANTT từ cơ sở. Qua đó, hương ước không chỉ gìn giữ nếp sống đẹp, mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Mai