Chương trình Gala Sao Mai 2026 tại tỉnh Thanh Hóa

Gala Sao Mai 2026 sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào 15/11/2026, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng cùng đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Không chỉ là đêm hội tôn vinh những giọng ca xuất sắc, sự kiện còn mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng và khẳng định vị thế của xứ Thanh như một điểm đến văn hóa sôi động.

Với mục đích tổ chức Chương trình nhằm tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ Sao Mai; giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai; lan tỏa giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Thông qua không gian biểu diễn tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn và nội dung được lựa chọn trong Chương trình, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa tới khán giả trong và ngoài nước.

Tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân, du khách; góp phần kết nối hoạt động nghệ thuật, truyền hình với quảng bá điểm đến và phát triển dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực phối hợp tổ chức sự kiện, chất lượng phục vụ và ý thức xây dựng môi trường văn hóa, du lịch văn minh, an toàn của địa phương.

Chương trình Gala Sao Mai 2026 được tổ chức khoa học, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được ấn tượng và có sức lan tỏa.

Công tác phối hợp triển khai khoa học, hài hòa, bảo đảm tiến độ, chất lượng; việc huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ xã hội hóa phải đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đúng mục đích, công khai, minh bạch và trên cơ sở tự nguyện.

Tên chương trình: Gala Sao Mai 2026. Quy mô: Toàn quốc. Thời gian: Dự kiến từ 21 giờ 00 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 15/11/2026. Thời lượng chương trình: 90 phút. Địa điểm: Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan phối hợp tổ chức: Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa. Đầu mối chủ trì thực hiện: Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Thành phần đại biểu: Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu.









Hoàn thành kịch bản, thiết kế sân khấu, maket giấy mời, phương án truyền thông, tuyên truyền, quảng bá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai các công việc thực địa, khảo sát địa điểm phục vụ lắp đặt, hoàn thiện kỹ thuật, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Chương trình.

Họp báo Chương trình Gala Sao Mai; hoàn thành việc rà soát các điều kiện phục vụ Chương trình; hoàn thành lắp dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP.

Lắp đặt sân khấu, kiểm tra kỹ thuật, chạy thử, hoàn thiện các điều kiện phục vụ và tổng duyệt Chương trình.

Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP.