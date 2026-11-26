Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026)

Sáng 26/11, tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày diễn văn buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Ba Đình - một trong những trung tâm kháng chiến tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Hưởng ứng lời hiệu triệu Cần Vương của vua Hàm Nghi sau khi Kinh thành Huế thất thủ tháng 7/1885, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ. Trước yêu cầu thống nhất lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh phong trào yêu nước đã họp tại Bồng Trung (nay thuộc xã Biện Thượng), thống nhất giao Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, tạo thế liên kết giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Đại biểu dự buổi lễ.

Tháng 2/1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, thuộc huyện Nga Sơn xưa. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn, Ba Đình trở thành căn cứ phòng thủ kiên cố. Dưới sự chỉ huy của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, nghĩa quân liên tục tổ chức phục kích, chặn đánh các toán quân tuần tiễu và đoàn vận tải của quân Pháp.

Trước ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu. Đêm 20 rạng sáng 21/1/1887, trước tình thế căn cứ bị bao vây ngày càng chặt, các thủ lĩnh quyết định phá vây, rút về căn cứ Mã Cao để bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến. Cuộc khởi nghĩa tuy không giành được thắng lợi cuối cùng, song đã ghi dấu son trong lịch sử dân tộc về lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do.

Diễn văn nhấn mạnh, trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn là biểu tượng tiêu biểu của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta trước kẻ thù xâm lược; góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng vẻ vang của quê hương Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Ba Đình gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông và quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động, xây dựng quê hương.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Khởi nguồn lửa thiêng”; “Lửa thiêng Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử” và “Sáng mãi khát vọng hòa bình”. Thông qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh sân khấu và nghi thức truyền lửa, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của cuộc khởi nghĩa, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh của nghĩa quân và Nhân dân; đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình, niềm tin và quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Người dân xã Ba Đình dự buổi lễ.

Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thành kính tưởng nhớ, tri ân các vị thủ lĩnh, nghĩa sĩ và những người dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cứu nước; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng phong trào Cần Vương tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan khu trưng bày hiện vật tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tham quan khu trưng bày hiện vật tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình.

Trước lễ kỷ niệm, các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng phong trào Cần Vương; tham quan khu trưng bày hiện vật kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình.

Lê Hợi